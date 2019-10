Gdje u Rusiji naučiti ruski?

Otkako su stanovnici Moskve i Sankt-Peterburga počeli sve više ovladavati vještinama engleskog jezika (zahvaljujući međunarodnim događajima kao što je Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.) i željni su vježbati svoja novostečena znanja iz stranih jezika kad god ugledaju stranca, oni koji žele naučiti ruski jezik u ruskim metropolama za to ne nalaze dovoljno poticaja.

Čak i stručnjaci tvrde da je danas najbolji način da kvalitetno progovorite na ruskom nekoliko mjeseci provesti u nekom mjestu u Rusiji mimo ovih gradova. Vincenzo Trani, osnivač tvrtke za mikrofinanciranje "Mikro Kapital" i predsjednik Talijansko-ruske trgovinske komore, živio je u Samari neko vrijeme tijekom 2000-ih. "Tamo sam jednostavno morao naučiti ruski. Nitko ne govori engleski, a kamoli talijanski", sjeća se on. "Zato smo naše vježbenike uvijek slali u neku od regionalnih podružnica da ruski savladaju u nekoliko mjeseci. Naučiti ruski u Moskvi i Sankt-Peterburgu je mnogo teže."

Kako bismo vam pomogli da pronađete najbolju lokaciju za sebe, sastavili smo kratak popis mjesta koja nude najbolje uvjete za učenje ruskog jezika. Od Rostova na Donu do već spomenute Samare, ovo su gradovi koji s jedne strane nude bogat sadržaj i lijepe predjele, a s druge imaju kvalitetne škole jezika koje možete pohađati, u slučaju da vam zatreba dodatna pomoć!

1) Rostov na Donu

Legion Media Legion Media

Rostov na Donu (959 kilometara južno od Moskve) je moderan grad sa specifičnom atmosferom. Osnovan je 1749. godine kao utvrda za obranu južnih granica Ruskog Carstva od invazije krimskih Tatara i Turaka i domovina je ruskih kozaka. Ovdje je sve u znaku kozačke kulture: od novog aerodroma koje nosi ime atamana Matveja Platova do lokalnih restorana podignutih u stilu tradicionalnih kozačkih kuća. Živopisni predjeli juga Rusije i vatreni temperament slobodoljubivih kozaka čine Rostov na Donu i njegovu okolinu vrlo privlačnim. Osim toga, ovo je bio jedan od gradova domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu!

Škole ruskog jezika:

2) Pskov

Legion Media Legion Media

Kao jedno od najstarijih naselja u Rusiji, Pskov se u povijesnim izvorima spominje još davne 903. godine. Nalazi se na zapadu Rusije (610 kilometara od Moskve) i poznat je po srednjovjekovnoj tvrđavi (krom) koja se uzdiže nad rijekom Velikaja. Pskov se također može pohvaliti jedinstvenom srednjovjekovnom arhitekturom, koju je nedavno prepoznao UNESCO i uvrstio u svoju listu Svjetske kulturne baštine.

Ako vam cilj nije samo unaprijediti jezične vještine, nego biste željeli zaroniti u svijet ruske kulture u prelijepom prirodnom okruženju, ovo je pravo mjesto za vas!

Škole ruskog jezika:

3) Voronjež

Legion Media Legion Media

Jedan od neopravdano zapostavljenih ruskih gradova je Voronjež (467 kilometara južno od Moskve). Ovo mjesto ima mnogo toga za ponuditi: od prvog ruskog ratnog broda koji je sagradio Petar Veliki pa do modernih kazališta i parkova. Nekada ruralno naselje, Voronjež je danas uspješan ekonomski centar s uzbudljivim noćnim životom, restoranima i trgovačkim centrima. Klima je blaža i ugodnija od one u ruskoj prijestolnici, pa je ovo dobro mjesto za one koji ne podnose hladnoću.

Škole ruskog jezika:

4) Tula

Legion Media Legion Media

Samo dva sata vožnje dijeli Tulu od ruske prijestolnice. Grad ima mnogo toga za ponuditi: kolače s đumbirom, samovare, Lava Tolstoja i topove. Od kraja 16. stoljeća ovaj je grad bio centar ruske proizvodnje oružja, a danas je sjedište novih kreativnih klastera, kafića i barova. Kej u Tuli pored tvrđave je prije samo godinu dana dobio novi izgled po projektu moskovskog arhitektonskog biroa Wowhauz i danas podsjeća na fantastični park Zarjadje u Moskvi!

Škola ruskog jezika:

5) Krasnodar

Legion Media Legion Media

Još jedan grad blage klime na jugu Rusije je Krasnodar. To je također jedan od ruskih gradova koji su najbolji za život. Prema Lauri Pickens, rođenoj u San Diegu, koja se nedavno doselila u Kransodar, ovo je savršeno sigurno mjesto za život, s ljubaznim stanovnicima, svježim voćem i povrćem i odličnom klimom. "Imala sam sreće živjeti u mnogim gradovima i sigurna sam da je moje mjesto ovdje u Krasnodaru", kaže ona. Grad ima muzeje, povijesne spomenike, crkve, pa čak i potpuno novi park. Samo ovaj uređeni prostor od 22 hektara s 30 tematskih zona dovoljan je razlog da se odlučite za Krasnodar.

Škole ruskog jezika:

6) Nižnji Novgorod

Legion Media Legion Media

Nižnji Novgorod, 420 kilometara od Moskve, živi je grad bogate povijesti, idealan za strance. Tvrđave, spomenici, muzeji i ruske drvene kuće ovdje se nalaze pored modernih barova i građevina. Oni koji su u njemu boravili priznaju da je grad vrlo miran, čak i u centru, a da su ljudi vrlo ljubazni i spremni pomoći. Verhnjevolški kej na Volgi jedna je od njegovih znamenitosti. To je pravo mjesto da doživite svu ljepotu moćne ruske rijeke.

Škole ruskog jezika:

7) Samara

Jegor Alejev/TASS Jegor Alejev/TASS

Ovaj grad (855 kilometara jugoistočno od Moskve), koji je, između ostalog, bio jedan od domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine, ima jedan od najdužih kejeva na rijeci Volgi (oko 5 kilometara). To je pravo mjesto za ljetne šetnje. Odatle brodićem možete posjetiti riječne otoke ili samo ljenčariti na plaži. Među znamenitostima grada se izdvajaju Žiguljovska pivara, Staljinov bunker i velike kuće bogatih trgovaca koji su tu nekada živjeli. Samara je, naime, nekada bila najveći trgovački centar, a izgleda da i dalje živi tim duhom. Prije nekoliko godina ovaj je grad bio treći na rang-listi najboljih destinacija za šoping u Europi.

Škole ruskog jezika: