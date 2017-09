Šojgu: Današnji razvoj Arktika je sutrašnja garancija nezavisnosti Rusije

Razvoj Arktika danas jamči nezavisnost Rusije u budućnosti, rekao je ministar obrane Rusije general Sergej Šojgu u okviru rasprave u pansionu za učenice Ministarstva obrane.

Ruski ministar je čestitao 1. rujna učenicama pansiona Ministarstva obrane Rusije i poslije svečanosti sudjelovao u debati na temu: "Razvoj Arktika: Danas ili sutra?". Tokom debate učenice pansiona su se podijelile u dve ekipe, od kojih je jedna zastupala stav da razvoj Arktika treba započeti što prije, dok je druga tvrdila da ulaganje u razvoj ove regije trenutno nema smisla, prenosi TASS.

Pristalice razvoja regije rekle su da je Arktik riznica prirodnih resursa, istaknule su značaj Sjevernog morskog puta, mogućnosti poboljšanja kvalitete života stanovnika Shevera i međunarodnu suradnju, a također su skrenule pažnju na ulogu Arktika u sigurnosti Rusije. Druga ekipa je zastupala stav da ne treba žuriti s razvojem regije zbog nekih ekoloških problema. Ova grupa je također izrazila sumnju u to da će razvoj Arktika doprinijeti položaju naroda Sjevera. One su dodale da bi razvoj regije mogao dovesti do političkog zaoštravanja. U raspravu su se uključili i prisutni koji su postavljali pitanja.

Točku na debatu je stavio ministar obrane. "Razvoj Arktika je garancija nezavisnosti Rusije u budućnosti", zaključio je on.