Rusija napravila mikrorobote koji mogu raditi pod ledom na Arktiku

U Rusiji su napravljeni mikroroboti teški od 8 do 10 kilograma, koji se mogu puštati pod led na Arktiku. U tijeku su prva ispitivanja. To je za TASS izjavio načelnik Glavnog znanstveno-istraživačkog centra robototehnike Ministarstva obrane Rusije Sergej Popov.

"Poseban pravac predstavljaju mikroroboti, istraživački aparati u džepnom formatu, koji su teški od 8 do 10 kilograma i mogu realizirati istraživačke misije u trajanju do četiri sata i na udaljenosti do četiri kilometra od točke puštanja", rekao je on.

Popov je objasnio da se roboti mogu puštati "direktno pod led iz ruku, gdje će se vraćati poslije izvršenja istraživačke misije".

"Ovi aparati su već izrađeni i u tijeku su prva ispitivanja. Specifičnost ovih malih robota je mogućnost da rade kako zajedno, tako i s drugim podvodnim aparatima koji se nalaze u rajonu istraživanja", istaknuo je šef Centra.

Kolektivno korištenje ovih mirkorobota će, prema njegovim riječima, omogućiti da se prošire mogućnosti arktičkih ekspedicija u sferi oceanoloških istraživanja.

Popov je istaknuo da su danas za rad na Arktiku neophodna visoko tehnološka pomorska tehnička sredstva koja bi mogla raditi u rijetkom ledu, kao i među gustim santama leda, rješavati zadatke operativne hidrografije i "služiti kao retranslatori podataka za civilne centre obrade informacija i za objekte Ministarstva obrane".