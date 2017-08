Dva Rusa prodala stan, automobil i garažu zbog popravka starog mosta

Stanovnici Altaja Jurij Vasiljev i Jevgenij Levin obnovili su viseći Ajski most preko rijeke Katunj, koji je izgrađen sredinom 20. stoljeća. Oni su prodali stan, garažu i automobil Land Cruiser kako bi popravili prijelaz preko rijeke pored sela Aja.

Prema riječima Vasiljeva, oni su most primijetili prije četiri godine, kada su tuda prolazili. Provjerili su i saznali da je prijelaz zatvoren 2011. godine, jer raniji vlasnik nije imao novaca za popravak. Lokalne vlasti su u to vrijeme otvorile novi cestovni most preko Katunja i zato nisu htjele obnavljati stari most.

Levin i Vasiljev su se obratili administraciji republike sa željom da otkupe most.

„Bilo nam je žao jer je to most s poviješću. Most koji povezuje republiku i kraj, vizitkarta Altaja. Razmišljali smo o tome zašto je most zapušten i kako bismo ga mogli spasiti”, objašnjava Vasiljev, prenosi portal tjournal.ru.

Vasiljev je prodao stan, za koji je štedio od studentskih dana, a Levin automobil Land Cruiser i garažu. 2013. godine su za popravak platili 4 milijuna rubalja (oko 57 tisuća eura), a za još četiri godine su uložili dodatnih 6 milijuna rubalja (oko 86 milijuna eura).

Dvojica prijatelja su sami popravljali most kako bi uštedjeli novac. Iz šume su uzeli debla cedra, kupili su konopce, od lokalne umjetnice su tražili da im nacrta slavenske i altajske pentagrame za ukras.

Levin i Vasiljev su također poslušali savjete lokalnih stanovnika, od kojih su mnogi sudjelovali u izgradnji mosta 1979. godine. „Mnogi seljani su nam pomagali, rado su se odazivali na naš poziv. Iako smo mi, naravno, unajmili građevinsku organizaciju koja je kontrolirala rad”, istaknuo je Vasiljev.

Altajci planiraju pored mosta otvoriti prodavaonicu suvenira i malo odmaralište. Oni sami uređuju područje pored mosta i planiraju ga otkupiti od republičkih vlasti.

Oni ne žele most učiniti dostupnim za motorna vozila niti naplaćivati prijelaz automobilima. Sada prijelaz preko Ajskog mosta košta 50 rubalja (0,7 eura) po osobi.

„Ne želimo riskirati i preuzeti takvu odgovornost. Ipak most sada nije javni, nego je naš privatni. Ne dao Bog da pijani turist u automobilu na nekoga naleti. A osim toga, novac nije najvažnija stvar. Želim se baviti nečim korisnim i ljudima prenositi povijest naše zemlje.”