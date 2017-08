Putin rekao da se pri odbiru odjeće pokušava "ne opterećivati"

"Malo toga primjećujem u vezi sebe. Svakodnevno se gledam u ogledalo, pa se, ako bi usporedio sebe prije 10-15-25 godina, naravno, ta razlika može zamijetiti. No ona se odvija tiho i neprimjetno. Moj je stil najjednostavniji, poslovni. Ne idem nigdje osim u kabinet. Osim, evo, na Tavridu. Mislim da je taj stil isti kod svih ljudi koji se bave mojom vrstom posla, pa, otprilike isti", rekao je Putin na susretu sa sudionicima Međunarodnog foruma mladih Tavrida, prenosi RIA Novosti.

"U svakodnevnom se životu trudim odijevati što jednostavnije kako bi mi bilo udobno, no, naravno, želim da to bude elegantno i lijepo. Ne znam kakav je to stil, obično samo odjenem ono što imam u ormaru. Trudim se da to odgovara prilici. Kamere rade, milijuni ljudi gledaju, treba izgledati pristojno. No, kako da to kažem, ima jedna riječ - opterećivati se. Ja se time ne opterećujem, iako priznajem da je to vrlo važno", dodao je.