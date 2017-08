Krim planira za pet godina povećati površinu vinograda za gotovo četiri puta

Vlasti Republike Krim planiraju za pet godina povećati površinu vinograda s trenutnih 13 na 50 tisuća hektara, priopćio je novinarima ministar poljoprivrede regije Andrej Rjumšin, prenosi RIA Novosti.

"Cilj je postavljen - Krim bi u narednih pet godina trebalo imati 50 tisuća hektara vinograda", rekao je. Trenutno površina plodonosnih vinograda u regiji iznosi 13 tisuća hektara, rekao je.

Rjumšin je napomenuo da je prethodnih godina u regiji sađeno u prosjeku 500 hektara vinograda godišnje. "Ispunjavamo indikator - do 500 hektara (vinograda) godišnje, no zadatak je provoditi zasađivanje od pet do 10 tisuća hektara (godišnje). Postoje potrebni prostori, postoje investitori spremni to učiniti, no imamo problema sa sadnicama", rekao je ministar.

On smatra da će rješavanje problema sa sadnicam omogućiti stvaranje vlastitih rasadnika za njihov uzgoj. "Mi za godinu-dvije planiramo napraviti svoje rasadnike (za uzgoj sadnica vinove loze)", rekao je Rjumšin.

U sovjetskim je vremenima na Krimu bilo više od 100 tisuća hektara vinograda. Za vrijeme "ukrajinskog razdoblja" poluotok je izgubio dvije trećine svojih vinograda. Takve gubitke Ministarstvo poljoprivrede pripisuje "nestabilnoj financijskoj potpori sektoru".