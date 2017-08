Tehnika Zračno-svemirskih snaga budućnosti će biti bespilotna

"Mi nikada ni za kim nećemo zaostati. Ne sumnjamo u to da će zrakoplovi i helikopteri biti bespilotni. Bit će to kvalitativno nova zrakoplovna tehnika, jer je u tijeku razvoj tehnologije, i već se sve to aktivno implementira u ZSS", rekao je Bondarev, prenosi RIA Novosti.

Bondarev je podsjetio da je na posljednjem natjecanju „Aviadarts-2017” jedan od pobjednika bila posada najnovijeg lovca Su-35, koji je razvijan uzimajući u obzir napredne znanstvene osnove.

"U za zemlju teškim godinama je bilo i onih koji su sačuvali zrakoplovnu industriju i uspjeli je oživjeti. Danas smo na razini zrakoplova pete generacije zahvaljujući Su-57, imamo sjajne helikoptere - nema boljih u svijetu", rekao je Bondarev.

Glavni zapovjednik je dodao da su ZSS ostvarile odlične pokazatelje u pogledu borbene obuke - svaki pilot godišnje ima najmanje 120 sati leta, a ta brojka će se povećavati.