Moskovska zračna luka "Šeremetjevo" proslavila 58. rođendan

Izvor: Transport Photo Images/Global Look Press

Prvi zrakoplov je na moskovsku zračnu luku "Šeremetjevo" sletio 11. kolovoza 1959. godine. Sovjetski zrakoplov Tupoljev (Tu-104) doletio je iz Lenjingrada. Ovaj datum se službeno uzima kao dan kada je zračna luka otvorena i njezin rođendan.

Prvi međunarodni let sa zračne luke "Šeremetjevo" obavljen je prvog lipnja 1960. godine ka Berlinu. U listopadu 1967. sovjetski zrakoplov Iljušin (Il-62) poletio je ka Parizu, a u studenom iste godine realiziran je prvi let prema New Yorku.

S mrežom od preko 200 destinacija u svijetu, "Šeremetjevo" je danas najveća ruska zračna luka za međunarodne letove. Skoro 150 aviokompanija koje rade na aerodromu leti u više od 100 zemalja. Zračna luka ima i najveći terminalni kompleks u zemlji koji čini pet putničkih terminala (terminali A, S, D, E, F) smještenih na površini od preko 480 tisuća četvornih metara.

"Šeremetjevom" godišnje prođe više od 30 milijuna putnika te se obavi više od 250 000 letova, što ga čini najprometnijom zračnom lukom u Rusiji.