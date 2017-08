Od vrućina do mrazova, vrijeme u Rusiji ne prestaje iznenađivati

Ekstremne vrućine koje ovih dana vladaju na jugu Rusije, počele su postepeno slabjeti, a tokom dana na Krimu i Sjevernom Kakvkazu se očekuje i kiša.

Poplavama pogođen Daleki Istok, čeka prestanak jakih kiša, no s obzirom na trenutnu sinoptičku situaciju, sa strane Japana dolazi tajfun.

Potpuno drukčija situacija je u sjeverozapadnom dijelu zemlje: u Sankt-Peterburgu je sunčano i toplo, dok u Komi se očekuju noćni mrazovi.

Pad temperatura na jugu

Već danas je primjećena tendencija postepenog pada temperature. U gornjim dijelovima Krima, Sjevernog kavkaza i Krasnodarskog kraja već danas će biti kiše, no još uvijek jako vruće. U stepskim područjima do 40°C, dok će u dijelovima uz obalu biti od 28°C do 33°C.

U Krasnodarskom kraju krajem ovog tjedna očekuje se pad temperatura s 40°C na 33°C-35°C, a ista je situacija i na Krimu gdje se očekuje pad temperatura, iako i dalje postoji velika opasnost od šumskih požara, te je zbog toga uvedeno ograničenje na boravak u šumama. Zbog vremenske situacije povećana je i potražnja za električnom energijom što dovodi do prekida u opskrbi.

Zbog vrućina u Kabardino-Balkariji, Dagestanu i Karačajevo-Čerkesiji još uvijek su mogući šumski požari. Srednja dnevna temperatura zraka iznosi u 5°C do 6°C više od prosjeka, a ministarstvo za izvanredne situacije preporučuje ograničen odlazak u prirodu te naglašava da se oprezno postupa s vatrom.

Na Dalekom Istoku nastavljaju se jake kiše

Kišno vrijeme nastaviti će se i idućih dana u regijama Dalekog Istoka, gdje su jaki pljuskovi doveli do poplava u Primorju, Priamurju i Habarovskom kraju. Prema podacima Sibirskog regionalnog centra za izvanredne situacije, zbog obilnih padalina moguća je pojava novih izvanrednih situacija. Uza sve to, regiji prijeti i tajfun "Nora", koji se kreće s japanske strane, piše ruska agencija TASS.