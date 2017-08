Rusi počeli više trošiti i manje štedjeti

"Sada postoje najmanje dvije značajke udaljavanja građana od štednog modela ponašanja: prvo, štednje su u realnom smislu počele opadati, drugo, njihova dinamika pokazuje slabije promjene realnih raspoloživih prihoda", agencija navodi dijelove istraživanja.

Autori istraživanja također ističu da bi rast potrošnje potrošača mogao dovesti do negativnih posljedica. S obzirom na visok udio uvozne robe u obrascima potrošnje povećanje potrošnje će dovesti do povećanja isporuka iz inozemstva. "To bi moglo izvršiti pritisak na tečaj rublja i inflaciju, što je vrlo teško spriječiti mjerama politike kamatnih stopa", naglašavaju analitičari Raiffeisenbanka.

Ranije je 1. kolovoza Visoka škola ekonomije priopćila da su se od listopada 2014. do svibnja 2017. realni prihodi Rusa smanjili za 19,2 posto. Blagostanje građana je padalo tijekom 31 mjeseca. Prehrambeni proizvodi su za to vrijeme poskupili za 28,5 posto, neprehrambeni proizvodi za 26,2 posto, a usluge za 21,3 posto.