"Irkut" planira krajem 2017. započeti serijsku proizvodnju MS-21

Konstruktor i proizvođač najnovijeg ruskog zrakoplova MS-21 "Korporacija Irkut" planira započeti serijsku proizvodnju MS-21 krajem 2017. godine. To je priopćila služba za medije "Irkuta", prenosi TASS.

"Krajem 2017. godine će početi proizvodnja različitih dijelova za sljedećih pet serijskih zrakoplova MS-21", priopćio je za TASS službeni predstavnik "Korporacije Irkut". "Planirano je da se 2018. godine završi proizvodnja modela letjelice i da se nastavi proizvodnja serijskih zrakoplova."

Kako je za TASS objasnila služba za medije korporacije, trenutno jedan zrakoplov prolazi letačka ispitivanja, drugi se nalazi u Centralnom aerohidrodinamičkom institutu "Žukovski" radi statičkih ispitivanja. Montiran je planer trećeg probnog zrakoplova, četvrti probni zrakoplov se sklapa, a za peti se proizvode dijelovi.

MS-21 je zrakoplov za letove srednje dužine. Planirana je proizvodnja dvije verzije: MS-21-200 (od 132 do 165 mjesta) i MS-21-300 (od 163 do 211 mjesta). Trenutno se radi samo na zrakoplovu MS-21-300, krajem svibnja on je izvršio prvi let. Prve isporuke zrakoplova planirane su za kraj 2018. godine.