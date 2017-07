Putin otkrio pseudonim koji je koristio u obavještajnoj školi

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, odgovarajući na pitanja članova obrazovnog centra "Sirius", rekao da je u obavještajnoj školi koristio pseudonim Platov.

"Što se tiče imena na internetu, tj. pseudonima, ja sam, kao što znate, svoju karijeru počeo u organima vanjske obavještajne službe. Tada sam ponekad koristio pseudonime kada je to bilo neophodno iz tehnoloških razloga. Kada sam bio u obavještajnoj školi imao sam pseudonim Platov", rekao je šef ruske države, prenosi TASS.

Predsjednik je izjavio da je sada korištenje pseudonima za njega "jednostavno besmisleno". "Nikakvo internet-ime ja, naravno, ne bih uzeo, jednostavno bih pisao pod svojim imenom. To je normalno za sve, zašto se kriti iza nekih pseudonima?, rekao je Putin. On je dodao da je skrivanje iza izmišljenog imena imalo smisla unutar posla u obavještajnoj službi, a sada, naprotiv, "ako čovjek učini nešto dostojno, interesantno, čime se može ponositi, treba, naprotiv, reći tko je to učinio".