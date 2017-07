WP: Američki bloger sumnja u majstorstvo džudaša Putina i upućuje mu izazov

Benjamin Wittes, urednik bloga Lawfare, posvećenog pitanjima nacionalne sigurnosti, posumnjao je u vladanje borilačkim vještinama ruskog predsjednika i izazvao ga na odmjeravanje snaga. Kako prenosi The Washington Post, bloger je uvjeren da se Putinovi rivali u borbama predaju "prevarantu" iz straha da će biti kažnjeni.

Majstorstvo Vladimira Putina u borilačkim vještinama već je postalo legenda. Zahvaljujući laskavim reportažama ruskih medija Putin je stekao autoritet stručnjaka u džudu, a borilačke vještine predsjednika postale su čak i metafora za njegov stil vladanja, piše The Washington Post.

64-godišnji ruski predsjednik zaista ima crni pojas u džudu. Čak i površna pretraga na Googleu daje mnoštvo fotografija na kojima on u bijelom kimonu baca protivnika na tatami. On je koautor više knjiga o džudu i pojavljuje se u videu za obuku. Međutim, je li zaista predsjednik Rusije toliko vješt borac? Benjamin Wittes, urednik bloga Lawfare posvećenog pitanjima nacionalne sigurnosti, u to nikako nije uvjeren.

Wittes je strastveni poklonik borilačkih vještina i smatra Putina "prevarantom". Štoviše, ruskom predsjedniku uputio je izazov ponudivši mu nadmetanje na bilo kojem mjestu na kojem ga Putin ne bude mogao uhititi. The Washington Post tvrdi da je Wittes izazvao Putina na duel još u jesen 2015. godine, kada je blog bio relativno slabo poznat. Vremenom je Lawfare, koji je pratio istragu navodnog ruskog miješanja u predsjedničke izbore i objavljivao neugodne komentare o administraciji Donalda Trumpa, postao vrlo poznat.

Na valu popularnosti Wittes se ponovno obratio Putinu putem Twittera. "Pa dobro, dečki. Vrijeme je za bavljenje taekwondoom. Treba biti spreman za trenutak kada se Kremlj najzad bude javio", napisao je 47-godišnji bloger koji ima crni pojas u taekwondou i aikidu. Po njegovom mišljenju, veliki broj video snimaka s džudašem Putinom je čista laž, jer su mu se protivnici očito predavali.

"Bar na onim videozapisima koje sam ja vidio Putina nitko ne napada. Nisam vidio dokaze da njegovi protivnici uopće pokušavaju pobijediti", napisao je Wittes na blogu. Na svom Facebook profilu formulirao je misao:" Putin je prevarant u borilačkim vještinama. On se natječe samo s onima nad kojima ima vlast, i svi oni mu se predaju".

Iskustvo Putina u borilačkim vještinama dobro je dokumentirano, između ostalog u zapadnim medijima. Primjerice, britanski list The Independent čak ga je jednom prilikom usporedio s Chuckom Norrisom. Sam ruski predsjednik odavno potencira da su džudo i druge borilačke vještine odlični za samodisciplinu. Međutim, je li on zaista toliko vješt borac kako ga predstavljaju mediji, drugo je pitanje, zasad je samo Wittes uspio dovesti u sumnju njegove vještine, tvrdi list, i konstatira da njegov prijedlog za nadmetanje nije šala.

"Putin će se ili boriti s osrednje obučenim (ne sa stručnjakom u borilačkim vještinama) uredskim službenikom srednjih godina u situaciji u kojoj ja mogu pobijediti bez straha da zbog toga budem kažnjen, ili ga inače očekuje sveopća osuda u svijetu kao slabića i prevaranta. Istinski jak lider ne treba organizirati lažno prikazivanje uz pomoć svojih lakeja", uvjeren je Benjamin Wittes, prenosi portal televizije RT na ruskom.