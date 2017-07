Rusi se najviše od svega boje rasta cijena i gubitka štednje

Rast cijena prehrambenih proizvoda i deprecijacija štednje su zauzeli vodeću poziciju na ljestvici strahova Rusa u sredini ove godine. Indeks strahova od vojnih sukoba, koji se nalazi na drugom mjestu, i dalje raste. O tome svjedoče podaci ankete koju je proveo Sveruski centar za istraživanje javnog mnijenja (VCIOM), objavljeni u ponedjeljak na stranici organizacije, prenosi TASS.

"Od početka godine se na 'karti strahova' Rusa bilježi rast razine napetosti, većina pokazatelja znatno premašuje podatke iz istog razdoblja prošle godine i godine ranije. Strahovi povezani s rastom cijena i međunarodnim sukobima su i dalje glavni faktori koji uzrokuju zabrinutost", navodi se u priopćenju.

Navodi se da je indeks straha od rasta cijena u lipnju narastao do 27 bodova u usporebi s početkom godine (17 bodova u siječnju), a dvije je godine ranije taj pokazatelj iznosio 8 bodova. Indeks strahova se mjeri u bodovima u rasponu od -100 do 100. Što je veća vrijednost indeksa, to se Rusima vjerojatnija čini pojava određenog problema.

Pokazatelj stupnja zabrinutosti Rusa po pitanju vojnih sukoba nalazi se u lipnju na razini od 20 bodova (na početku godine - 12 bodova). Strah od zdravstvenih problema i poteškoća pri dobivanju zdravstvene skrbi također je narastao s nule na početku godine do 8 bodova u lipnju. Prema procjenama Rusa, narastao je i rizik od smanjenja prihoda u vezi sa smanjenjem i kašnjenjem plaća, s -11 bodova na početku godine na -3 u lipnju.

"Glavni faktori za zabrinutost su i dalje visoki troškovi života i međunarodna napetost, pokazatelji vezani za njih se nastavljaju pogoršavati. Ranije vrlo umjereni strahovi u vezi s razinom prihoda, nezaposlenošću i unutarnjim neredima također pokazuju nepovoljnu dinamiku", prokomentirao je rezultate istraživanja vodeći stručnjak-savjetnik VCIOM-a Oleg Černozub. "Optimizam društva u vezi s izlaskom iz krize i očuvanjem političke stabilnosti postaje nestabilan".

Istraživanje VCIOM-a je provedeno od 22. do 27. lipnja u 130 naseljena mjesta u 46 regija, krajeva i republika. Istraživanje je provedeno na 1600 ljudi, a statistička pogreška s vjerojatnošću od 95% ne prelazi 3,5%.