Na MAKS-2017 će biti predstavljena najnovija PZO raketa za blisku borbu

Nova raketa 9M100 može gađati ciljeve na udaljenosti do 15 kilometara, na visinama od pet metara do osam kilometara.

Na avio-salonu MAKS-2017, koji se u utorak, 18. srpnja, otvara u podmoskovskom gradu Žukovski, bit će predstavljena najnovija protuzračna navođena raketa 9M100, namijenjena za brodski protuzračni raketni sustav, piše Lenta.Ru.

Nova raketa spada u sredstva PZO za blisku borbu i može gađati ciljeve na udaljenosti do 15 kilometara, na visinama od pet metara do osam kilometara. 9M100 se može koristiti za borbu protiv visokopreciznog oružja, letjelica sa i bez pilota, koje razvijaju brzinu do tisuću metara u sekundi, kao i za gađanje brodova malih razmjera.

Ranije su mediji objavili da je raketa 9M100 namijenjena za standardne vertikalne lansere protuzračnog sustava "Redut", pri čemu se u jedan lanser mogu staviti četiri rakete.

Međunarodni zrakoplovno-svemirski salon MAKS -2017 održat će se u Žukovskom od 18. do 23. srpnja 2017. godine. Prva tri dana salon će biti otvoren za stručnjake, a od 20. do 23. srpnja za javnost.