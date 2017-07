Geraščenko: U Vrhovnoj radi imamo agente Kremlja

Prema njegovim riječima, "nema ih toliko puno kao što ih je bilo do 2014. godine", no "ipak ih, bez ikakve sumnje, ima". "To su osobe koje imaju poslovne interese u Rusiji, zajedničku prošlost", - citirala je Geraščenkove riječi ukrajinska televizija 112 Ukrajina.

Anton Geraščenko jedan je od najvećih apologeta kijevskog režima, osnivač skandalozne i poznate internet stranice "Mirotvorac", čije je djelovanje osuđivano čak i u Ukrajini.

2015. godine pozvao je korisnike stranice da "stave sve poznate podatke" o ruskim vojnicima koji su sudjelovali u operaciji u Siriji, kako bi ih teroristi mogli pronaći i osvetiti se nad njima po kanonima šerijata. Rusija je protiv Geraščenka podnijela kaznenu prijavu, prenosi ruski list Vzgljad.