Artemjev: Nemamo se razloga bojati ako sankcije potraju i 20 do 30 godina

Predsjednik Federalne agencije za borbu protiv monopola, Igor Artemjev smatra kako se Rusija nema razloga brinuti u slučaju ako sankcije Zapada potraju 20 do 30 godina.



"Iskreno govoreći, ni u najgoroj noćnoj mori ne vidim razloga da sankcije traju 20 do 30 godina. Ne vjerujem u to.", - rekao je Artemjev u intervjuu za televiziju "Rossija 24", prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Dodao je kako se bez obzira na sankcije, veliki broj europskih zemalja zanima za strateška područja ruskog gospodarstva, koja se nalaze pod kontrolom države i obavještajnih službi. Radi se o sektoru obrane, IT tehnologija i ili infrastrukture.

"Ne vidim nikakve štete u strateškim ulaganjima. Prije sankcija sam bio tajnik vladine komisije za inozemne investicije i mogu vam reći da je trenutna količina novca koja se ulaže u Rusku Federaciju ( dakle, strane investicije ) otprilike jednaka onoj prije sankcija. Naravno, smjer ulaganja se pomaknuo na istok, ranije je bilo više ulaganja iz Europe", - rekao je Artemjev.

Odnosi Rusije i Zapada pogoršali su se zbog situacije u Ukrajini. Države na Zapadu su uvele niz sankcija u odnosima s Rusijom, a Moskva je vratila istim mjerama. Istovremeno, Moskva je više puta odbijala optužbe zapadnih zemalja o njezinoj umiješanosti u Ukrajini, rekavši kako nije strana u unutarnjem ukrajinskom sukobu u Donbassu niti je subjekt sporazuma iz Minska. Rusija je isto tako više puta izjavila, kako je razgovor s Moskvom "sankcijskim jezikom", kontraproduktivan.