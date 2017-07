U Rusiji će do 2020. izgraditi najnoviji ekranoplan "Čajka"

Ekranoplan je transportno sredstvo velike brzine, nešto između teškog zrakoplova i lakog kutera. Leti na visini od nekoliko metara iznad površine vode ili zemlje, piše RIA Novosti.

"U ovom trenutku je razrađen perspektivni višenamjenski brod-ekranoplan nove generacije 'Čajka' A-050 sa zapremninom od 54 tone i nosivošću od 15 tona, koji može izvršavati različite zadatke - od prijevoza tereta do specijalnih zadataka traganja i spašavanja, izviđanja i dr. To je višenamjenska prijevozna platforma koja se može primijeniti u svim sferama života i koju mogu koristiti svi odjeli - od Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva za izvanredne situacije i Ministarstva obrane do Ministarstva prometa", rekao je Ancev.

On se nada da će projekt kroz nekoliko godina već postojati ne kao maketa, već "u željezu".

"Ja se čak ne nadam, već sam u to uvjeren, jer se sada provode ispitivanja, rade potrebni izračuni, formira se podloga koja će omogućiti stvaranje prototipa", dodao je izvršni direktor.

Ancov je rekao da "Čajka" ima vrlo dobar izvozni potencijal, osobito za isporuku u Indiju. U toj zemlji postoje krstareće rakete "BrahMos" kojima se može naoružati ekranoplan.