Kijev tijekom tri godine koliko provodi protuterorističku operaciju u Donbasu nikako nije mogao dokazati da je ruska vojska prisutna u regiji, izjavio je zamjenik ukrajinskog ministra za privremeno okupirane teritorije i interno raseljene osobe Georgij Tuka.

Unatoč svim nastojanjima mi zasad ne možemo pravno dokazati prisustvo regularne ruske vojske u Donbasu, izjavio je Tuka za portal Apostrof.

On je naglasio da je to potvrdila i nedavna odluka međunarodnog suda u Haagu. "Mi možemo u bijesu i muci pokidati i sto višivanki (ukrajinska tradicionalna košulja - op.ur.) dnevno, međutim, to nije rješenje. To su apsolutno emotivne stvari", naglasio je zamjenik ministra.

Tuka je također potvrdio da Ukrajina "pravno ne može govoriti o okupaciji Donbasa, zato što tamo nema ruskih organa vlasti".

Ranije danas je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov još jednom izjavio da u Ukrajini nema ruskih vojnika. Peskov je na taj način prokomentirao izjave glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji je govorio o nužnosti povlačenja ruskih vojnika s prostora Ukrajine, prenosi portal Vzgljad.