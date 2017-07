U Italiji farmer pomoću traktora nacrtao Putinov portret

U provinciji Verone na sjeveru Italije farmer Dario Gambarin je pomoću traktora i pluga na njivi nacrtao portret predsjednika Rusije Vladimira Putina uoči summita G-20. To je objavila talijanska agencija ANSA, prenosi RT.

Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg pic.twitter.com/lLOTGDsYYE