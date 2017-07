Gorbačov naveo korijen problema u odnosima između Rusije i SAD-a

Gorbačov smatra da postoji način za prevladavanje krize u odnosima Rusije i SAD-a, a to je "dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju".

Bivši predsjednik Sovjetskoj Saveza Mihail Gorbačov je izjavio da su rusko-američki odnosi pokvareni time što su Sjedinjene Države objavile svoju, a ne zajedničku pobjedu u "hladnom ratu".

"Nismo mi krivi što su Sjedinjene Države, umjesto da konstatiraju zajedničku pobjedu nad hladnim ratom, odlučile objaviti 'pobjedu u hladnom ratu'. U tome leži korijen svih grešaka i neuspjeha koji su poljuljali temelje novih odnosa naših zemalja", navodi se u priopćenju Gorbačova, prenosi RT.

Prema njegovim riječima, treba "učiniti sve što je moguće kako bismo izašli iz sadašnje opasne slijepe ulice".

"Za to postoji jedno provjereno sredstvo: dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju. To nije lak put. Nakupilo se veoma mnogo uzajamnih optužbi. Ali ni prije tri desetljeća naš dijalog sa SAD-om nije bio lak. On je imao protivnike, zlonamjerne ljude koji su nas pokušavali skrenuti s puta", istaknuo je bivši predsjednik SSSR-a.

On je dodao da je za normalizaciju odnosa neophodna politička volja rukovodstva dviju zemalja.

Kremlj je ranije naveo moguće teme razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa na summitu G-20, koji će se održati 7. i 8. srpnja u Hamburgu.