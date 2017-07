Ruski veleposlanik u Libanonu kritizirao američke izjave o kemijskom napadu

Ponavljanje netočnih činjenica od strane SAD-a je nedopustivo i posljednje izjave Bijele kuće o mogućim kemijskim napadima govore o tome, kakve se opasne radnje mogu dogoditi, rekao je ruski veleposlanik u Libanonu, Aleksandr Zasipkin.

Bijela kuća je ovaj tjedan izjavila kako režim predsjednika Sirije, Bashara Assada navodno priprema kemijski napad sličan onome koji se dogodio u travnju u Hab-Sheyhunu za koji je Washington okrivio sirijske vlasti.

"U posljednje vrijeme došlo je do opasne eskalacije zbog prijetnji kemijskim oružjem, što svjedoči da se nešto opasno možda sprema", - rekao je Zasipkin novinarima poslije susreta s libanonskim ministrom za izbjeglice, Tallalom Arslanom.

Zasipkin je dodao kako je SAD već ranije falsificirao činjenice, koje su dovele do nesagledivih posljedica.

"SAD ima iskustva u falsifikaciji činjenica posljednjih godina; sjetite se što se dogodilo u Iraku i do čega je to dovelo; do velike tragedije i stradanja naroda. Mi nećemo dopustiti ponavljanje takvih stvari i stati ćemo ispred takvih prijetnji", - dodao je ruski diplomat.

Veleposlanik je pozvao SAD ka mirnom rješenju sirijskog sukoba te da sudjeluje u naporima ka rješenju istoga, odnosno da surađuje i koordinira sa sirijskom vladom.

Sirijske vlasti su ranije opovrgnule izjave Bijele kuće o navodnom pripremanju novog kemijskog napada. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije izjavilo je kako su izjave SAD-a poziv teroristima i opoziciji da provociraju s primjenom kemijskog oružja, piše ruska agencija RIA Novosti.