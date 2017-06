Ukrajinski stručnjak: Porošenko shvaća da ne može vratiti Krim

Svima je jasno da se Krim ne može vratiti, rekao je ukrajinski politolog Mihail Pogrebinski za portal Vzgljad, komentirajući Porošenkovu odluku da se u Ustavu Ukrajine promijeni status Krima. Stručnjak dopušta mogućnost da je ova mjera priprema za obraćanje Ukrajine međunarodnim instancama.

Danas je priopćeno da je predsjednik Ukrajine Petar Porošenko naložio zastupnicima Vrhovne rade da revidiraju dio Ustava koji se odnosi na status Krima.

"Mi smo shvatili da danas Autonomna Republika Krim ne može više postojati u sastavu unitarne države", rekao je član ustavne komisije Rade Jurij Čižmar.

"U ovoj Porošenkovoj odluci nema nikakvog stvarnog smisla", ističe direktor kijevskog centra za politička istraživanja i konfliktologiju Mihail Pogrebinski. "Svima je jasno, uključujući i Porošenka, da se Krim ne može vratiti", dodaje on.

Pogrebinski objašnjava da vlasti Ukrajine moraju s vremena na vrijeme pokretati temu teritorijalnog integriteta države.

"Otud i priče o okupaciji dijela Donbasa, o aneksiji Krima. To će se nastaviti neograničeno vrijeme", uvjeren je stručnjak. To je potrebno kako bi se "odgovorilo na očekivanja onog dijela društva koji vjeruje u čuda", ističe Pogrebinski. Njihova očekivanja treba nekako realizirati, "primjerice, treba izmisliti nacionalnu autonomiju krimskih Tatara i slične apsolutno nerealne stvari".

Porošenkova ustavna inicijativa o Krimu vjerojatno je rezultat pritiska od strane nacionalista i nekih organizacija krimskih Tatara, smatra stručnjak.

Pogrebinski dopušta mogućnost da je Porošenkova odluka element pravne pripreme Kijeva za tužbe međunarodnim sudovima. "Mislim da će biti onih koji će htjeti podnijeti te tužbe. Ali što više vremena prolazi, to je vjerojatnije da će se Rusija distancirati od onih međunarodnih institucija koje budu ignorirale stvarnost", smatra stručnjak. "To se očito odnosi na institucije kao što su Vijeće Europe, Parlamentarna skupština Vijeća Europe, Europski parlament, kao i na one sudske instance koje će donositi odluke u suprotnosti s nacionalnim interesima ruske države."

Dok će Ukrajina testirati podršku Zapada i pokušati uvijek namjestiti situaciju tako da Moskva bude kriva.