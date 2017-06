Putin: Rusija će jačati borbeni potencijal za zaštitu od moguće agresije

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u Kremlju održava prijem u čast diplomaca s visokih škola Ministarstva obrane, kao i Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva za izvanredne situacije, Federalne službe sigurnosti, Federalne službe za izvršenje kazni, Rosgvardije i Federalne službe osiguranja Rusije. Na svečanost je pozvano preko 700 časnika, priopćio je glasnogovornik šefa ruske države Dmitrij Peskov.

Prema podacima Ministarstva obrane Rusije, studenti su diplomirali na 16 vojnih fakulteta u zemlji. Vojska je dobila preko tisuću novih časnika, prenosi Vzgljad.



Putin je u svom govoru istaknuo da će Rusija nastaviti jačati svoj vojni potencijal za zaštitu od potencijalnih agresora, kao i da će osigurati uravnotežen, sustavni rad svih rodova i vidova vojske.

Predsjednik je istaknuo da je posljednjih nekoliko godina ruska vojska značajno ojačala. On je istaknuo porast profesionalizma časničkog sastava. Prema njegovim riječima, sve to je došlo do izražaja tijekom operacije Rusije protiv terorista u Siriji.