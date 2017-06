Trump ismijao CNN zbog uklanjanja članka o Rusiji

"Opa, CNN je morao povući veliku priču o Rusiji, dok su tri zaposlenika bila prisiljena dati otkaz. Što je sa svim ostalim lažnim pričama koje rade? LAŽNE VIJESTI!", napisao je Trump na Twitteru, prenosi RIA Novosti.

U sljedećoj je objavi Trump televizijskom kanalu predvidio važne kadrovske promene i pad gledanosti. "Televizijski kanal lažnih novosti CNN čekaju ozbiljne promjene u rukovodstvu, sad kad su ih uhvatili u lažnom guranju lažnih priča o Rusiji. Gledanost pada", napisao je Trump.

Osim toga, Trump "razotkriva" niz drugih medija. "Neočekivano smo uhvatili kanal lažnih novosti CNN, no što je s kanalima NBC, CBS i ABC? Što je s New York Timesom i Washington Postom? Sve su to lažne vijesti", napisao je Trump.

CNN je, pozivajući se na neimenovani izvor u Kongresu, ranije priopćio da Senat istražuje navodnu povezanost Trumpovog osoblja s Ruskim fondom za izravne investicije. Radilo se o susretu šefa fonda Kirilla Dmitrijeva s jednim od predstavnika prijelaznog stožera Donalda Trumpa Anthonyjem Scaramuccijem "četiri dana prije inauguracije predsjednika SAD-a". Susret se navodno odvio na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. Scaramucci je u mailu CNN-u napisao: "Dmitrijev je došao u restoran kako bi me pozdravio. Bio sam ljubazan prema njemu. Ništa više." Scaramucci naglašava kako se proteklih godina također susretao s Dmitrijevim u Davosu.

CNN je kasnije uklonio članak. Umjesto toga se sada na stranici prikazuje isprika Scaramucciju i poruka da materijal ne ispunjava uredničke standarde kanala. Dan ranije su u vezi s publikacijom smijenjena tri zaposlenika.