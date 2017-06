Politico: NATO nije uvjeren da Rusija ima "agresivne namjere"

"Mi određujemo prijetnju na temelju dvije glavne komponente - sposobnosti i namjere. Što se tiče sposobnosti, nema sumnje da je Rusija razvija svoje sposobnosti i u tradicionalnoj i nuklearnoj sferi. Što se tiče vojnih vježbi, Rusija može prebaciti vojsku na velike udaljenosti i učinkovito je koristiti daleko od vlastitog teritorija", tvrdi Pavel, prenosi RIA Novosti.

On je izjavio da je, bez obzira na to što namjere Rusije nisu jasne, "porast njezine vojne vještine neosporan", naglašava izdanje. "Što se tiče namjera, one nisu jasne, jer ne možemo točno reći da Rusija ima agresivne namjere prema NATO-u", dodao je Pavel.

Pavel je također primijetio, ali bez dokaza, "porast vojne nazočnosti Rusije", spomenuvši priopćenja o "raspoređivanju balističkih interkontinentalnih raketa koje mogu nositi nuklearno oružje u Kalinjingradu i na Krimu", dodaje izdanje. "Vidimo široku modernizaciju čitave ruske vojske", dodao je Pavel.

Odnosi između NATO-a i Rusije su se pogoršali u ožujku 2014. godine. Glasnogovornik predsjednika Rusije Dmitrij Peskov je ranije izjavio da Rusija nije prijetnja ni za koga, ali da neće ignorirati akcije koje su potencijalno opasne za njezine interese. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu je priopćio da se grupacija NATO-a kod granica Rusije u deset godina povećala tri puta, a kod zapadnih granica - osam puta.