Mišljenje: Izjava o Siriji mogla bi dovesti do sukoba između SAD-a i RF

Izjava Bijele kuće o tome da se sirijske vlasti pripremaju za novi kemijski napad i upozorenje da će za taj korak sirijski predsjednik Bašar Asad "platiti visoku cijenu" mogli bi dovesti do izravnog sukoba između SAD-a i Rusije na teritoriju te zemlje, rekao je u intervjuu za Izvestija Aleksandar Domrin, politolog-amerikanist i profesor Više škole ekonomije.

"Najvjerojatnije je to zaista priprema Washingtona za nanošenje novog udara, koliko god to žalosno zvučalo. Tim više što je Rusija dala prilično prijeteće izjave poslije incidenta s oborenim sirijskim zrakoplovom, i to je daljnja eskalacija sukoba, koja prijeti katastrofom ne samo za sirijski narod, već i za naše zemlje. Ne želim zazivati katastrofu, ali sve vodi u tom smjeru", rekao je stručnjak.

Prema njegovim riječima, borbena djelovanja se najvjerojatnije neće prebaciti na teritorij Rusije ili SAD-a, no izravni sukob, sukob između dvije naše grupacije u Siriji, zbog ove izjave postaje sve više moguć.

"Dolazi do 'vijetnamizacije' sukoba; očito je da će jedna od varijanti rješavanja sukoba u Siriji biti njegova fragmentacija, pogotovo zato što su se u regiji suočili i Kurdi, i Turska", pojasnio je Aleksandar Domrin.

Po mišljenju stručnjaka, u nastavku sukoba i prijetnji američke strane, jedan dio Sirije će se naći pod kontrolom SAD-a, a drugi pod kontrolom Rusije.