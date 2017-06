Anketa: Amerikance umorila priča o umiješanosti Rusije u američke izbore

Većina Amerikanaca smatra kako istraga Kongresa o umiješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore nanosi štetu državi, te da bi se vlasti trebale prebacit na neke druge teme, kao što su zdravstvo, borba s terorizmom, nacionalna sigurnost, gospodarstvo i nezaposlenost. Rezultati su to ankete provedene od strane Harvard-Harris Poll, piše list The Hill, a prenosi ruska agencija Interfax.

Mišljenje kako "ruska afera" samo šteti državi, smatra 64 % ispitanika, 56 % ih smatra kako bi se Kongres i mediji trebali prebaciti na neke druge teme. Mišljenje kako bi umiješanost Rusije u američke predsjedničke izbore trebalo ostati u centru pažnje, smatra 44 % ispitanika. 73 % ispitanika smatra kako se Kongres time što se koncentrirao na istrage uz navedenu tematiku, odmaknuo od daleko bitnijih tema.

"Građane izuzetno zanima tema o umiješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore, no smatraju kako ona ipak previše skreće pozornost predsjedniku i Kongresu od daleko važnijih tema, te da to donosi samo štetu zemlji, a ne korist. Većina smatra kako su potezi predsjednika, pa makar oni bili i neprikladni, ipak dovoljno korektni, i ne dovoljno opasni da bi došlo do impeachmenta", - rekao je direktor Harvard-Harrisa, Mark Penn.

Istovremeno, Amerikanci istragu shvaćaju ozbiljno i s visokim stupnjem sigurnosti vjeruju osobama koje ju provode, svjedoče rezultati druge ankete koja je provedena mjesec dana ranije. 58 % ispitanika brinu optužbe za opstruiranje pravosuđa, upućene Donaldu Trumpu. Isto tako 58 % ispitanika je izrazilo zabrinutpst za moguće veze predsjednika Donalda Trumpa s Rusijom.

No, vlasti su odlučile još dublje ući u tematiku ruske umiješanosti, te će se u istražnom vijeću američkog Senata provesti saslušanja, vezana uz navodne planove Rusije da utječe na izbore koji će se održati u europskm zemljama. Očekuje se da će se saslušanja održati 28. lipnja.