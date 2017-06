Rusija pobijedila na natječaju za isporuku helikoptera Ka-52K Egiptu

Rusija je pobijedila na natječaju za isporuku palubnih helikoptera Ka-52K za egipatske nosače helikoptera tipa "Mistral", priopćio je u ponedjeljak za novinare šef Federalne službe za vojno-tehničku suradnju (FSVTS) Dmitrij Šugajev.

"Sa zadovoljstvom možemo reći da je Rusija pobijedila na tom natječaju", rekao je Šugajev na avio-salonu u Le Bourgetu, prenosi TASS.

"Važno je da se danas dogovorimo o tehničkoj konfiguraciji helikoptera i financijskim uvjetima, to jest potrebno je provesti posao koji se naziva predugovornim, to je prilično 'kompliciran' posao. Kao što je to u svim našim odnosima, ovdje nema ničeg neočekivanog. Intenzivno se radi, ugovor je zanimljiv i značajan", dodao je Šugajev.

Ranije je direktor za međunarodnu suradnju i regionalnu politiku državne korporacije "Rosteh" Viktor Kladov za TASS rekao da su temeljne odluke o isporukama Ka-52K Egiptu donesene, no da ugovor još nije potpisan.