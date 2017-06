Putin: Uskoro će svi shvatiti da Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju

Uskoro će svijet shvatiti da Rusija ne predstavlja prijetnju ni za baltičke zemlje, ni za zemlje Istočne Europe, izjavio je predsjednik RF Vladimir Putin u intervjuu redatelju Oliveru Stoneu u filmu prikazanom na televiziji Showtime.

Prema riječima ruskog lidera, prijetnju predstavlja NATO i ona se sastoji u tome da kada se NATO pojavi u nekoj zemlji, onda, u pravilu, vlasti te zemlje i stanovništvo ne mogu utjecati na odluke koje se donose u savezu, uključujući i odluke o razmještanju vojne tehnike.

"Trenutno dolazi do izvjesnog jačanja američkog utjecaja u Europi, uključujući i istočnoeuropske zemlje, zato što se one još nalaze u paradigmi pružanja otpora drugoj dominantnoj sili u liku bivšeg Sovjetskog Saveza, a to se preslikava na današnju Rusiju. Ali prije ili kasnije će to prestati", rekao je Putin, prenosi RT.

Na taj način su, smatra Putin, u Ukrajini pomoću inicirane krize uspjeli stvoriti odnos prema Rusiji kao prema mogućem agresoru.

"Ali ipak će svima vrlo brzo postati jasno da Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju ni za baltičke zemlje, ni za istočnoeuropske, a još manje za neke dalje zemlje u Zapadnoj Europi", rekao je ruski lider.

Putin je također rekao da će Rusija u slučaju prijetnje štititi Krim svim raspoloživim sredstvima.