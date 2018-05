Ruski spasitelji: Neopjevani junaci našeg doba

Rođeni Dagestanac Alibag Kunujev u početku nije htio biti spasitelj nego policajac. Sudbina ga je, međutim, dovela u Centar "Lider" gdje mu se pružila šansa da pomaže ljudima. Alibag je postao profesionalni spasitelj-alpinist. To nije lak posao. Visoke temperature, visoka vlaga, nepristupačna mjesta i neprohodne šume – sve su to samo neke od poteškoća s kojima se suočavaju spasitelji. Ali fizička izdržljivost nije jedini test koji spasitelj treba proći. Njemu je potrebno i dobro mentalno zdravlje kako bi mogao efikasno raditi. Alibag je bio među prvima koji su videli mjesto gdje se 2010. godine srušio zrakoplov predsjednika Poljske. "Bilo je teško gledati sve one leševe", kaže Alibag.

ALIBAG KUNUJEV (34). IZVOR: STOJAN VASSEV