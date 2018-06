Potraga za "Buranom": Što se dogodilo sa sovjetskim svemirskim brodom?

Čim se spomene prvi sovjetski svemirski brod pod nazivom "Buran" (na ruskom "snježna mećava"), čovjek i nehotice pomisli koliko su ambiciozni bili planovi SSSR-a kada je riječ o istraživanju svemira. "Buran" je bio odgovor Rusije na Space Shuttle agencije NASA. Ovaj svemirski brod je 15. studenog 1988. godine dva puta obišao Zemlju bez pilota i spustio se na "Bajkonur" u Kazahstanu. Brod se može koristiti za više letova, tako da se od njega mnogo očekivalo. Međutim, "Buran" više nikada nije poletio. Ovaj najveći i najskuplji sovjetski projekt vezan za istraživanje svemira zatvoren je 1993. godine.

Vojni analitičari su za časopis New Scientist izjavili da "Buran" nije imao nikakvu civilnu namjenu i da je isključivo bio namijenjen razmještanju oružja u svemiru. Oni tvrde da je Sovjetski Savez možda čak bio zainteresiran za razmještanje nuklearnog oružja.

"On je jako velik... U stvarnosti je mnogo veći nego što se može pomisliti na temelju fotografije. Baš je to bio ambiciozan i zanimljiv projekt", kaže roofer i fotograf Vitalij Raskalov, koji je posjetio "Bajkonur" sredinom svibnja 2017. godine. On je jedan od malobrojnih ljudi koji su uspjeli to učiniti bez dozvole. Predstavnicima javnosti nije dozvoljeno posjetiti kozmodrom i detaljno razgledati povijesni svemirski brod. "Bajkonur" je sačuvao status zatvorenog grada iz sovjetskog doba. "Možete kupiti kartu za vlak iz Moskve, ali samo ako imate propusnicu. Mi je nismo imali", kaže Raskalov.

Ruski roofer je s još četvoricom kolega iz Velike Britanije i dvojicom iz Ukrajine izabrao alternativnu rutu. "Našli smo informacije na internetu od ljudi koji su radili tamo i od turista sličnih nama", kaže Raskalov. "Na primjer, od jednog bajkera koji je slučajno na motociklu prišao kozmodromu. Uhvaćen je, ali mu se ništa nije dogodilo. Jer... Što može učiniti policija?"

Grupa je zrakoplovom stigla u Alma Atu a zatim sjela na vlak za Kizilord, odakle je taksijem stigla na odredište. "Ništa neobično! Ovo je Kazahstan... Ljudi se voze taksijem od jednog grada do drugog. Samo smo rekli taksistu da smo fotografi i da želimo fotografirati zvijezde", kaže Raskalov. "Ostavio nas je same usred stepe". Pa ipak je naglasio da je zona kozmodroma dobro čuvana. "Naravno, 'Bajkonur' je zaštićen, a mi nismo znali gdje se točno nalaze ljudi iz osiguranja. Ne možete zamisliti koliko je taj teritorij velik. To je kao Moskva unutar treće zaobilaznice. Kako se toliki teritorij uopće može potpuno zaštititi? To je dosta teško izvesti."

Naši "junaci" su koristili istu putanju kao i biciklist. Pješačili su dvije noći. "Imao sam šest litara vode, nešto hrane, jaknu i vreću za spavanje. I ništa više. Naišli smo na uništeni lanser interkontinentalnih balističkih raketa. Tamo je bila ogromna jama u zemlji", priča Raskolov. "S obzirom da je program 'Buran' zatvoren mi smo mislili da su vlasti zabetonirale jamu, ali nisu, jer je to veoma skupo. Jednostavno su digli u zrak sav taj prostor! To se dogodilo nakon što je Rusija potpisala Sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (START-1).

Hangar u kojem su smješteni svemirski brodovi "Buran" udaljen je tridesetak kilometara od bivšeg lansera. Nalazi se na teritoriju kozmodroma, gdje su ceste prilično dobre i još uvijek su u funkciji. Tamo postoji sustav osiguranja s patrolama. "U ranim jutarnjim satima smo u hangaru naišli na grupu Rusa", kaže Raskalov. I oni su došli s istim ciljem kao i mi - da naprave dobre fotografije. Međutim, u hangaru je bio i čovjek iz osiguranja. Ja sam se uspio sakriti, ali ljudi iz moje grupe nisu imali sreće. Naredne noći su i mene uhvatili".

Pitali smo Vitalija što se dogodilo sa strancima. "Njih su saslušavali i detaljno pretresli agenti Federalne službe sigurnosti", rekao nam je Raskalov. "To je trajalo oko 12 sati. Na kraju su se agenti uvjerili da stranci nisu ni teroristi ni špijuni, pa su ih pustili. Što se mene tiče, mislim da su shvatili da sam ja iz iste grupe, pa su odlučili ne gubiti vrijeme sa mnom".

"Inače, mene gotovo nikada nitko nije uhvatio. 'Bajkonur' jedan od rijetkih takvih slučajeva", kaže Vitalij Raskalov. "Bez obzira na to je li akcija legalna ili nelegalna, ja nikada ne tražim dozvolu. Ako me nitko ne zaustavi, onda je sve u redu. Glavni mi je cilj napraviti dobru fotografiju. Ne bih rekao da radim nešto rizično. Mnogo je rizičnije voziti se vlastitim motociklom u Moskvi!"