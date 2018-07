Divlji konji i gladna vatra: Ekspedicija u južni Sibir

Avantura počinje! Ako još uvijek mislite da je Sibir samo močvara s lošim cestama i mrkim medvedima koji vrebaju iza svakog grma, pogledajte ovu cestu u Tjumenskoj oblasti duž rijeke Išim.

Naše odredište je malo naselje od dvadesetak jurti na platou stiješnjenom između vrhova planinskog vijenca Kuznjecki Alatau. To je muzejski kompleks "Hakaski Al". U 19. stoljeću su mnogobrojne obitelji južnosibirskih nomadskih stočara Hakasa živjele u sličnim jurtama. Možete i prenoćiti u jednoj od njih.

Mještani su zamolili našeg fotografa Maksima Tarasova da pronađe njihovog nestalog konja pomoću svog kvadrokoptera s kamerom, i evo što je on snimio:

Turiste dočekuju djevojke u hakaskoj narodnoj nošnji. Hakasi su je nosili do sredine 20. stoljeća, a onda su i oni prešli na europski način odijevanja. Današnji Hakasi oblače narodnu nošnju povodom obiteljskih i nacionalnih praznika Tun Pajram (blagdan prvog ajrana - hakaskog napitka od ukiseljenog mlijeka) i hakaske nove godine Čil Pazi.

U lipnju ljetne vrućine na altajskoj zemlji već uvelike diktiraju svoja pravila. Sa strane izgleda kao da je voda u planinskoj reci hladna, a ispostavilo se da je vrlo topla.

Prije 400 godina su na Altaju, na obalama Teleckog jezera, živeli Tjoljosi, ovdašnji narod turanskog porijekla. Bili su nomadi i bavili se stočarstvom. Njihovi potomci su Altajci, koji ovdje još uvijek žive.

Turističke rute u pravcu Altajskih planina prolaze preko Teleckog jezera. Put duž jezera počinje u selu Artibaš i vodi do doline rijeke Čulišman, a također i do lokaliteta „Kamene gljive” i kaskadnog vodopada Učar visokog 160 metara (to je inače najveći vodopad na Altaju).

Ovdašnji susretljivi četvoronogi vodič može vam organizirati ekskurziju oko jezera.

Šorački šaman vrši svoj obred. Šorci su narod čiji su preci u cijelom Sibiru bili poznati po vještini lijevanja željeza. Oni smatraju da se svijet dijeli na tri sfere: nebo (ili jurta Ulhi), srednji svijet (ili jurta Orti) i zemlju zlih duhova (jurta Ejni). Ljudi žive u srednjem svijetu, a šamani pomoću vatre komuniciraju s drugim sferama. Šaman pored vatre ostavlja fine poslužavnike s ukusnim slatkišima i komadima kruha, kako bi time stekao blagonaklonost duhova.

„Gospodarica tajge“ je skulptura Dašija Namdakova. Ona je simbol Planinske Šorije koja se nalazi na tromeđi planinskih vijenaca Altaj, Sajan i Kuznjecki Alatau. Rogovi losa i plamenovi žrtvenog ognja u zdjeli koju drži djevojka ukrašeni su sunčevim simbolima s prikazima koji simboliziraju izobilje, a sve je stilizirano tako da podsjeća na drevne crteže na stijenama.

Telecko jezero je jedan od centara turizma i rekreacije u Altajskom kraju. Ono je uneseno na listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a kao dio Zlatnih planina Altaja. Ovdašnji žitelji za Telecko jezero kažu da je ono „mlađi brat Bajkala“. Ovo jezero nije toliko duboko kao Bajkal, ali je voda u njemu isto toliko dobra kao bajkalska. U veljači je najbistrija i tada je prozirna do dubine od 15,5 metara.