Možete li riješiti ovu sovjetsku zagonetku?

Trebate pogledati sliku i argumentirano odgovoriti na nekoliko pitanja o njoj.

Bilo je slučaja kada su studente upisivali na fakultet bez prijemnog ispita, ukoliko su uspjeti riješiti ovakve zagonetke.

PITANJA:

1. Jesu li ovi ljudi već puno puta kampirali?

2. Znaju li ovi ljudi dobro voditi domaćinstvo?

3. Je rijeka plovna?

4. Hoće li se rublje dugo sušiti?

5. Hoće li suncokret još puno rasti?

6. Koliko je daleko od grada turistički kamp?

7. U koji grad leti zrakoplov?