9 najpopularnijih rasa konja porijeklom iz Rusije

7. Jakutski konj se do svog sadašnjeg oblika uglavnom razvijao prirodnom selekcijom, a glavna karakteristika mu je sposobnost da opstane u ekstremno hladnoj klimi. Ima dlaku duljine 15 cm što mu omogućava da cijelu zimu provede na otvorenom, iako se temperatura može spustiti i do -60° C. Njegov vlasnik ne mora čak ni brinuti kako će ga prehraniti, jer jakutski konj ume razgrnuti i dubok snijeg da bi našao travu.

