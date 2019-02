5 ruskih ikona koje su zasjenile modni svijet

Lena Perminova, 28-godišnji model, nikad ne preskače fashion show. U svojem životu uspješno kombinira ulogu modela koji nosi luksuzne brendove, majke koja odgoja troje djece i aktivisticu koja organizira dobrotvorne akcije. Njezin muž je poznati biznismen Alexander Lebedev, nekad zaposlenik u KGB-u, trenutno vlasnik The London Evening Standard, The Independent, The Independent on Sunday i drugih medijskih brendova.

Getty Images / AP