Moskva iz prošlih vremena: ruska prijestolnica na umjetničkim slikama

Apolinarij Vaznecov bio je na čelu komisije za proučavanje Moskve i radio je na arheološkim iskopavanjima. Naslikao je Most Svih Svetih koji je povezivao okrug Zamoskvorječje s Kremljom i smatrao se jednom od moskovskih čudesnih znamenitosti. Sagrađen je 1693., a postojao je samo do 1853. / Zlatno doba Kremlja. Most Svih Svetih i Kremlj krajem 17.stoljeća. Apolinarij Vaznecov

Apollinary Vasnetsov