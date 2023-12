Dvanaest ruskih konceptualnih automobila koji nisu na prodaju

„Lada“ C Concept je sportski hatchback s troje vrata, jedan od razvojnih projekata nastao iz suradnje poduzeća „AvtoVAZ“ s kanadskom tvrtkom Magna International, u okviru koje je dogovorena izrada modela serije Project C. „AvtoVAZ“ je 6. ožujka 2007. predstavio ovaj eksperimentalni model na 77. Ženevskom sajmu automobila gdje je dobio brojne pozitivne ocjene. Cijena vozila je oko 12.000 dolara (450.000 rubalja), a svjetska ekonomska kriza utjecala je na to da se ovaj projekt okonča 2009.

mad4wheels.com