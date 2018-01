Sve na svijetu: Ekscentrične akvizicije ruskih milijardera

No ne vole svi ruski tajkuni kupovati šokantno skupe stvari. Ruski milijarder Aleksandar Lebedev, npr. kupio je irske novine koje su zapale u dugove, The Independent i Independent for Sunday, 2010. godine i to za samo jednu funtu – cijenu jednog dnevnog izdanja novina. Nedugo prije toga kupio je i Evening Standard za istu cijenu. Tri godine kasnije, Lebedev, koji se našao na Forbesovoj listi ruskih milijardera 2013. sa 440 milijuna eura, objavio je da prelazi iz poduzetništva u novinarstvo i postao direktor istražiteljskog odjela Novaje Gazete, u kojoj ima 39 % vlasničkog udjela.

Reuters