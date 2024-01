Pet divovskih životinja koje obitavaju u Rusiji

Russia Beyond Hrvatska

Morž

Vitalij Nevar/TASS Vitalij Nevar/TASS

Jedna od najneobičnijih i najkarakterističnijih vrsta životinja. Morževi također obitavaju u Rusiji, istina, na ograničenom prostoru, pokraj obala Arktičkog oceana. Tipični morževi mogu dostići visinu od tri i pol metra i težinu od oko osam stotina kilograma. Međutim, ponekad mogu biti veći od svojih srodnika, a neki istraživači Arktičkog oceana nalazili su morževe duge pet metara, čija je težina dostizala gotovo dvije tone.

Ipak, ključna specifičnost morževa su kljove impresivnih razmjera. Odrasli mužjaci mogu imati kljove dugačke metar. One su im potrebne kako bi zastrašivali neprijatelje i prosjecali debeli led u potrazi za hranom. Kljove vrlo lako mogu napraviti rupe na brodovima.

Zubr

Igor Onučin/Sputnik Igor Onučin/Sputnik

Zubr ili europski bizon težak je od 400 kilograma do jedne tone, a odrasle životinje dostižu visinu do dva metra. To je rijedak papkar, njegova populacija uništena je početkom dvadesetog stoljeća. Međutim, danas se ipak može sresti, pa i u Rusiji.

U Rusiji obitava 66 bizona, a njihovi potomci nalaze se u nacionalnim parkovima na Kavkazu, u Brjanskoj i Smolenskoj oblasti. Međutim, znanstvenici prije svega očekuju rezultate iz Pleistocenskog parka u Jakutiji gdje je 2011. godine nastanjeno pet bizona u nadi da će u narednom stoljeći uspjeti oživjeti populaciju.

Divlja svinja

Oleg Smislov/Sputnik Oleg Smislov/Sputnik

Bez obzira na činjenicu da je prosječna divlja svinja teška najviše 200 kilograma (nikako se ne bi mogla nazvati divovskom), u nekim slučajevima ove životinje mogu dostići stvarno ogromne dimenzije.

Na Uralu i Dalekom istoku lovci su se često sretali s divljim svinjama čija je težina bila preko 500 kilograma, a visina 170 cm. Takve dimenzije divljih svinja zapanjujuće su, budući da najčešći pripadnici ove vrste nisu viši od jednog metra.

Bijeli medvjed

Maksim Deminov/Sputnik Maksim Deminov/Sputnik

Bijeli medvjed nije jednostavno samo velika životinja, već i najveći kopneni grabežljivac na Zemlji. Također obitava u Rusiji, na mjestima sličnim kao i morževi, što će reći na Krajnjem Sjeveru i obalama Arktičkog oceana.

Odrastao mužjak bijelog medvjeda dostiže visinu i do tri metra, a težinu do 600 kilograma. Postoje i veći predstavnici ove vrste čija težina može dostići i jednu tonu, ali se sreću vrlo rijetko. Ipak, kada ovaj predator stane na zadnje šape, što čini kako bi zaplašio neprijatelje, njegova visina može dostići i tri i pol metra.

Beluga (moruna)

V. Titov/TASS V. Titov/TASS

Slatkovodna riba beluga jedan je od najneobičnijih stanovnika vodenih dubina. Osim vanjskog izgleda (često se ističe kako podsjeća na ljudsko lice), neobična je i zbog ogromnih dimenzija.

Moruna može dostići dužinu od devet metara, a težinu od čitave dvije tone! Ali spomenute dimenzije nisu tako česte zbog ljudske djelatnosti u vodi. Danas beluga ima vrlo malo. Stvar nije u zaštiti životne sredine i masovnom ulovu, već u hidrotehničkim postrojenjima koja ometaju kretanje iz Kaspijskog, Azovskog i Crnog mora u velike rijeke radi mriješćenja. Preživljavaju zahvaljujući uzgajalištima, ali beluga iz uzgoja vrlo rijetko dostiže spomenute dimenzije.