Argentinac se gadno prevario - evo zašto se ne treba kititi ruskom „lopovskom“ zvijezdom

Na ruci Santiaga Caputa ispisana je fraza: „Kuća, vikendica i štedna knjižica, gliser, auto i garaža umirit će moju želju (Hata, dača i sberknižka, kater, tačka i garaž uspokoit maju blaž).“

Navodi se da je ovu tetovažu preuzeo iz knjige Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, u kojoj je sakupljen veliki broj fotografija sovjetskih tetovaža kriminalaca.

El tatuaje con tintes anticomunista que tiene Santiago Caputo en su antebrazo DERECHO dice "Una cabaña, una casa de campo y una caja de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mi capricho"



Lo sacó del "Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia"



U tekstu tetovaže napravljene su dvije pravopisne greške, ali to je najmanji problem. Prvenstveno, čudno je to što sama izjava kao da ne pripada kriminalnom svijetu. Sve te „želje“ bi prije poželeo neki dokoni mladić, politički dužnosnik ili sponzoruša, a ne pravi ruski kriminalac. I puno je ozbiljnija jedna druga omaška, koja se odnosi na „lopovsku“ zvijezdu ispod teksta.



U ruskom kriminalnom svijetu takvu zvijezdu mogu nositi samo kriminalni "bossovi". Oblik zvijezde potječe od tetovaže „ruža vjetrova“, koju su nekada nosili mornari i gusari. „Zvijezde“, čiji su kraci podijeljeni na crne i bijele segmente (upravo takva se nalazi na Caputovoj ruci), znače da njihov nositelj u svijetu sije „lopovsko“ (crno) i „ljudsko“ (bijelo), tj. predstavlja autoritet u oba svijeta, kriminalnom i svijetu običnih ljudi.



„Lopovske“ zvijezde na ramenu nose samo osvjedočeni šefovi mafije, najviša kasta u kriminalnom svijetu. Ispod ključne kosti zijvezdu nose oni članovi kriminalnog svijeta koji odbacuju zatvorska pravila. Kada stavi ovu zvijezdu, njen vlasnik želi poručiti da se nikada ni pred kim neće poniziti, ni pred upravom zatvora, ni pred drugim zatvorenicima.



Na podlaktici (kao kod Caputa) ovakva zvijezda se uopće ne nosi. Jedino mjesto na ruci gdje je dozvoljeno nošenje ove zvijezde je vanjska strana dlana. U svakom slučaju nju, prema pravilima ruskog kriminalnog svijeta, ne može nositi nitko tko nije služio kaznu u ruskom zatvoru. Predstavnik kriminalnog svijeta može „pitati za zvijezdu“, odnosno raspitati se kakav je status nositelja takve tetovaže. Ako se ispostavi da on nikad nije bio u zatvoru, onda mu na silu treba ukloniti tetovažu. Što znači da bi Caputo, ako bi naišao na prave ruske mafijaše, mogao ostati bez ruke.



Drugim riječima, ako želite rusku tetovažu, prvo naučite nešto:

