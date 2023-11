Tuljan počeo crtati kako bi pobijedio stres!

Njegove crteže na društvenim mrežama objavila je ravnateljica zoološkog parka Svetlana Sokolova. Prema njenim riječima, radnici zoološkog vrta razvijaju intelektualne sposobnosti životinje pomoću novih zadataka.

"Radili smo na otklanjanju stresa kod Kajusa kako bismo smanjili njegovu agresiju prema drugom tuljanu po imenu Kiljka. Zaključili smo da pri treningu njegovih kognitivnih funkcija Kajus postaje smireniji, agresija nestaje", objašnjava trenerica za tuljane Lolita Sidorenko.

Tijekom godina treniranja Kajus je savladao veliki broj naredbi i bilo je potrebno da mu se pažnja skrene na neki nov način.

"On sada zna mnogo toga, a naša je fantazija u veterinarskom segemntu iscrpljena. Lida Avilova je smislila kako da ga okupiramo nečim novim – crtanjem. I nadamo se da će to biti dovoljno za dugo vremena, jer je potrebno mnogo faza obuke da bi se stiglo do takve vještine", kažu u zoološkom vrtu.

U komentarima na objavu Svetlane Sokolove već se javio niz ljudi koji bi željeli posjedovati slike koje je načinio tuljan.