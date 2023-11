Kako i zbog čega sovjetski inerijer u današnje vrijeme ponovno postaje popularan?

U sovjetskom filmu „Ironija sudbine“ glavni junak dolijeće iz Moskve u Lenjingrad, stiže do stana na istoj adresi kao u Moskvi, otključava vrata tuđeg stana svojim ključem i liježe u krevet. On ne primijećuje ništa sumnjivo, prvenstveno zato što je prilično pijan, ali i zbog rasporeda prostorija i interijera koji je potpuno identičan s njegovim stanom u Moskvi.

„Ironija sudbine“ Eldar Rjazanov/Mosfilm, 1975. Eldar Rjazanov/Mosfilm, 1975.

Lakirani drveni ormar tamne boje s knjigama na policama, stolice tapecirane crvenim plišem, tamne tapete i vrata obojana u bijelo, jednostavni stolić za kavu od svijetlog drveta sa stolnom lampom na njemu... Tako su tadašnji dizajneri predstavili ključne elemente namještaja karakteristične za mnoge sovjetske stanove iz 1970-ih, jer je sve to bilo vrlo popularno.



Sredinom 2010.-ih u uređenju ruskih kafića, restorana i stanova sve češće se pojavljuje interijer u sovjetskom stilu. Poanta uopće nije bila u tome da njihovi vlasnici za 20-30 godina nisu uspjeli odraditi adaptaciju prostora. Naprotiv, poznavatelji su specijalno tragali za jugoslovenskim ormarima i čehoslovačkim kristalom, sovjetskim radio-aparatima i koferima, poljskim servisom i foteljama iz Istočne Njemačke – kako deficitnim tako i masovno proizvođenim priborom i namještajem kojim su stanovi bili opremljeni prije pola stoljeća.

Što je sovjetski stil

Projekt namještaja za dnevni boravak u dvosobnom stanu, 1962, . Iz albuma A. I. Bjeloruskog „Namještaj“ („Mebelj“). 1962. Iz albuma A. I. Bjeloruskog „Namještaj“ („Mebelj“). 1962.

Sovjetski stil se obično odnosi na interijer iz sovjetskog razdoblja, najčešće iz 1960-ih i 1970-ih. To je lokalna varijacija moderne (Mid-century modern) koji se pojavio u Euvropi nakon Drugog svjetskog rata i brzo se proširio na SAD, a nakon određenog vremena stigao i u Sovjetski Savez.



Ovaj stil je idealno rješenje za opremanje malih stanova. Poslije Drugog svjetskog rata osjećao se veliki nedostatak stambenog prostora, pa je otpočela masovna izgradnja stambenih zgrada sa standardnim malim stanovima. Teški masivni namještaj s početka 20. stoljeća nije se uklapao u nove uvjete života i što je najbitnije, u atmosferu novog doba.

„Svaki stil je zapravo izraz određenog pogleda na svijet koji je prihvaćen u društvu. Poslije rata su se vrijednosti drastično promijenile, ljudi su vrlo dobro osejtili prolaznost života, pa su interijeri postali jednostavniji i nježniji, kao da su bili privremeni. Na primjer, sav namještaj je stajao na nogarima. To je jedna od karakterističnih crta Mid-century, tj. stila iz 1950-ih. Ali to je bilo odlično rješenje za male stanove. Što više poda vidimo, to nam prostorija izgleda veća. Mozak procjenjuje veličinu sobe prema površini poda koju oko vidi“, kaže dizajnerka Janina Trofimovič.



Još jedna karakteristika stila Mid-century je pojava namještaja od šperploče. Na primer, česte su bile stolice ili police od savijene šperploče. Namještaj od lakiranog furnira je također bio popularan. „Mnogi se sjećaju lakiranih noćnih ormarića koji su stajali na nogarima ili kredenaca u stanovima svojih baka“, kaže Janina.

Prema njenim riječima, u opremanju stanova tih godina nije puno korišten namještaj sovjetske proizvodnje. On je činio samo četvrtinu cjelokupnog namještaja. Ono što se obično smatra sovjetskim namještajem proizvodilo se u Poljskoj, Čehoslovačkoj, Istočnoj Njemačkoj i Rumunjskoj. A ostali predmeti dekoracije prilično dobre kvalitete u SSSR-u su nabavljani iz Estonije i Latvije.

Što se može uzeti za uzorak

U foto-sesiji stana sudjelovao je Arlet (@arlette.the.corgi)), pas Gregorija Lasterlena i Olge Šangine. Olga Šangina

Najbolji primjer stilizacije interijera iz doba SSSR-a bio je projekt francuskog dizajnera i blogera Gregorija Lasterlena koji je realiziran 2022. godine i namijenjen moskovskom jednosobnom stanu.



„To je bio projekt koji sam već duže vrijeme zaista htio napraviti. Kad sam vidio stan, porazgovarao sam s vlasnikom i pitao: 'Mogu li raditi što želim?' Rekao mi je: 'Da, naravno.' Onda sam mu rekao da zbog pogleda koji se pruža iz stana i svega vezanog za ovo mjesto želim da napravim sovjetski stan“, priča Gregori.

Francuski dizajner također primijećuje sličnosti između europskih i sovjetskih komada namještaja iz epohe Mid-century:



„Volim sovjetski stil kad je dizajn u pitanju. Uglavnom se tu radi o namještaju – jer imamo skoro isti u Europi, samo s drugačijim rasporedom.”

S druge strane, u SSSR-u su postojale karakteristični detalji, na primjer, tepisi na zidovima. I takav ukras, po Gregorijevom mišljenju i danas se može primijeniti na zanimljiv način:



„Kad sam prvi put vidio tepih na zidu, pomislio sam da je to pomalo neobično. Ali ako to u interijeru napravite lijepo, mislim ako nađete nešto lijepo i sve to stilizirate – to može izgledati vrlo dobro“.



U njegovom projektu pažnju privlači portret Vladimira Iljiča Lenjina.



„Lenjin je osnivač Sovjetskog Saveza. Zato neću tamo stavljati Staljina, on je samo nastavio ono što je bilo započeto. Dakle, ako je riječ o Sovjetskom Savezu, onda samo Lenjin i nitko drugi. Možda je to bilo malo provokativno, ali mislim da se dobro uklopilo sa stilom“, primijećuje Gregori.



Slika vođe izazvala je kontradiktorne emocije u javnosti, ali je u određenom smislu doprinijela popularnosti projekta.



„Ovaj stan je bio u nekoliko časopisa i bilo je oko 50% onih kojima se svidio i 50% onih koji su negodovali, i to je u neku ruku bio skandal... Ali, upravo se ovaj stan našao na listi 10 najboljih stanova u Rusiji 2022. godine (po verziji portala mydecor.ru – op.a.). Bitno je da profesionalci visoko ocijene rad, sve ostalo je samo stvar ukusa“, tvrdi Gregori Lesterlin.



Onima koji žele dizajnirati neosovjetski interijer Gregori preporučuje da se posvete proučavanju povijesti.



„Danas ljudi prebrzo zaboravljaju povijest. Čitajte više o povijesti, tražite fotografije, kupujte stari namještaj i jednostavno napravite onako kako se vama sviđa“.

Apsolutni hit sovjetskog interijera

Interijer moskovskog stana, 1979. A. Sverdlov/Sputnik A. Sverdlov/Sputnik

Stilizirani interijer se razlikuje po umjerenosti od interijera koji nije renoviran još od doba SSSR-a.



„Ne treba doslovno kopirati stilove iz prošlosti jer se vrlo lako može dobiti nešto izvučeno iz ’naftalina’ ili nešto što liči na loš muzej“, kaže Janina Trofimovič. „Zanimljivije je stvoriti stil koji je izvan vremena, ali s atributima stilistike iz 1950-ih ili 1960-ih. Dovoljno je da imate samo nekoliko starinskih i zaista vrijednih komada namještaja. A ostatak namještaja možete urediti u modernom stilu“.



Uostalom, postoji nekoliko osnovnih principa koji su karakteristični za sovjetsku stilistiku. Njih sami možete lako primijeniti.

Avito.ru Avito.ru

Kauč, police i TV komoda trebaju imati jasne, prave kuteve i dodatno, moraju biti na tankim konusnim nogarima.



Zaobljenost je prihvatljiva kod tehnike, na primjer kada je riječ o frižideru. Mada, možete potpuno obnoviti sovjetski frižider ZIL i bit će to dodatni akcent na stil.



„I naravno, potreban je tepih. Možete se odlučiti i za starinske ćilime – oni u potpunosti odgovaraju estetici onoga doba“, kaže Janina Trofimovič.



Međutim, što se Lenjinovog portreta tiče, ona ga ne bi okačila na zid. „Portreti vođa su, prvenstveno, više kič. Ali zato će grafika ili slikarsko platno iz sovjetskog doba izgledati efektno. Skijaši, radnici u polju, scene u bazenu ili na gradilištu – sve dolazi u obzir“, smatra Janina.



Svjetlana Vitkovska, dizajner i profesor Državnog sveučilišta u Sankt-Peterburgu (SPbGU), skreće pažnju na teksturu. Ona savjetuje da se za dekoraciju zidova koriste tapete, a da na podu bude linoleum ili parket. Strop je najbolje obojati u bijelo ili nekom drugom bojom. Ni slučajno ne treba koristiti spušteni strop.



„Pri opremanju interijera obratite pažnju na ormare proizvedene u Istočnoj Njemačkoj i Jugoslaviji. A obavezan dio ambijenta su knjige i kredenac s čašama od kristala“, naglašava Svjetlana.

J. Ivanov/Sputnik J. Ivanov/Sputnik

Za dnevni boravak ili trpezariju Svjetlana savjetuje da pronađete stol na rasklapanje od lakiranog furnira u boji trešnje ili oraha i da ga uskladite s drvenim stolicama sa tapeciranim mekim sjedištima. Važno je obratiti pažnju na detalje. Na primjer, treba okačiti tepih na zid i kompletirati set od podne svjetiljke, fotelja i stolića.



Dizajneri cijene sovjetski stil i Mid-centuryi pored određene specifike, jer se oba uklapaju u bilo koji arhitektonski okvir. „Klasičan stil ne možete koristiti u ’hruščovki’ – izgledat će smiješno. A Mid-century možete primijeniti u staroj zgradi, u novoj zgradi, u zgradi staljinističkog stila, ili onoj iz Hruščovljevog doba. Za njega nisu potrebni nikakvi posebni uvjeti“, napominje Janina Trofimovič.