Tko ne da mira Grigoriju Pereljmanu?

"Jeli su se sendviči i torte, pljuštale su glazba i kiša, ogromni profil koji je oslikala Saša Brazgina odnosio je vjetar, a debele zavjese na prozorima slavljenika nisu se ni pomaknule." Grigorij Pereljman, ruski matematičar koji je dokazao Poincaréovu hipotezu i odbio nagradu od milijun dolara 13. lipnja 2016. godine, napunio je pedeset godina. Na njegov rođendan pod prozorom stana u kojem živi priređen je koncert klasične glazbe i izložen znanstvenikov veliki portret.

Pet godina ranije, na 45. rođendan ruskog genija, novinari "Komsomoljske pravde" uhvatili su Grigorija Pereljmana u parkiću, u šetnji s majkom. Na pitanje kakav bi poklon želio dobiti za rođendan, odgovorio je: "Da me novinari ostave na miru." Ipak, svaki njegov odlazak u prodavaonicu pravo je iskušenje za matematičara, a poštanski sandučić, s obzirom na to da je uvijek prepun, prazne susjedi.

"Grišo, želim djecu s tobom"

Teško da vrijede bilo kakvi pokušaji da se od Pereljmana uzme intervju. Ruski paparazzi znaju biti izuzetno nasrtljivi, i već su uhodili matematičara na ulici i u supermarketu, a zagriženi fanovi nisu se ustručavali nasrtati na stan u kojem Grigorij živi s majkom Ljubov Lejbovnom.

Kako je za "Komsomoljsku pravdu" svojevremeno izjavio jedan od bivših Pereljmanovih profesora, "kada na televiziji vidi raspomamljenu djevojku koja ostavlja cvijeće ispred vrata njegovog stana i viče 'Griša, želim dijete s tobom, bit će tako lijepo na mamu i tako pametno na tatu', to Grigorija samo iritira".

Matematičar je za rođendan dobio i službene čestitke od gradskih vlasti Sankt-Peterburga. Međutim, prijedloge da sudjeluje u televizijskim emisijama i znanstvenim debatama, ili održi neko predavanje, redovno ljubazno odbija. Pereljman je napustio sve znanstvene i službene pozicije, ne prihvaća nikakve ponude za posao, a odbio je i prijedlog da postane član Ruske akademije znanosti, čast koju mnogi ruski znanstvenici godinama iščekuju. Je li ponudio nekakvo objašnjenje za takvo ponašanje?

"Ne sviđaju mi se njihove odluke"

Grigorij Pereljman je, kao što je poznato, 2006. godine odbio primiti Fieldsovu medalju, najviše priznanje u oblasti matematike, koje mu je dodijeljeno za rješenje Poincaréove hipoteze. I to nije bilo prvi put da genijalni znanstvenik odbije neko značajno priznanje. Kako za list "Troickij varijant" ističe ruski matematičar Viktor Buhštaber, Pereljmanu je 1996. godine dodijeljena nagrada Europskog matematičkog društva za mlade matematičare koju je također odbio primiti.

Američki institut za matematiku "Clay" 2010. godine dodijelio je Grigoriju Pereljmanu nagradu od milijun dolara za rješenje Poincaréove hipoteze, što je Pereljman također glatko odbio.

Razlog je uvek bio isti, Pereljmanovo neslaganje sa stavovima Međunarodne matematičke unije. Novinari često pokušavaju Pereljmana predstaviti kao ekscentrika. Od nastavnika koji su mu predavali u školi uspjeli su izvući priznanja tipa "sjećam se da nije želio postati član pionirske organizacije". Govorio je, navodno, da mu se ne sviđa ista uniforma, kao ni pionirski pozdrav.

Međutim, odbijanja Grigorija Jakovljeviča da primi glavne matematičke nagrade nisu njegov hir. Neprihvaćanjem priznanja odbijao je, zapravo, podržati stavove ustanova koje ih dodjeljuju.

U jednom od rijetkih telefonskih intervjua Pereljman je precizno objasnio zašto je odbio primiti Fieldsovu medalju i nagradu instituta "Clay". "Glavni je razlog moje neslaganje s organiziranom matematičkom zajednicom. Ne sviđaju mi se njihove odluke koje smatram nepravednima", izjavio je Pereljman.

Do skandala s kineskim matematičarem Shing-Tungom Yauom, koji je pokušao prisvojiti Pereljmanovu slavu tvrdeći da je upravo on pronašao "kompletan dokaz" Poincaréove hipoteze, došlo je još 2006. godine. Shing-Tung je kasnije povukao svoju izjavu, ali pažnja koju je matematička unija posvetila toj tvrdnji izazvala je kod Pereljmana prijezir. "Ljudi meni nalik, eto tko je u izolaciji... Naravno, postoje brojni, više ili manje čestiti matematičari. Ali gotovo su svi oni konformisti. I kada su osobno pošteni, toleriraju one koji to nisu", rekao je Pereljman za New Yorker 2006. godine.

Pereljman vjeruje da je nagrada Matematičkog instituta "Clay" trebala biti ravnopravno dodijeljena i američkom matematičaru Richardu Hamiltonu. Upravo su njegova istraživanja potaknula Pereljmana na ideju da dokaže Poincaréovu hipotezu koristići takozvane Riccijeve tokove. Pereljmanovo priznanje Hamiltonovih zasluga primjer je rijetke plemenitosti jednog znanstvenika. Uostalom, ni sam Hamilton u početku nije vjerovao da je Pereljman dokazao Poincaréovu hipotezu.

"Ne možemo zaviriti u njega"

Posljednje veliko zanimanje za Grigorija Pereljmana zabilježeno je prije nešto više od sedam godina povodom njegovog pedesetog rođendana. Matematičar, kao što je poznato, nije ni izašao iz zgrade primiti čestitke, niti se pomolio na prozoru.

Mnogi njegovi sunarodnjaci ne samo da ne razumiju zašto je odbio novčane nagrade, nego ni zašto se iz Amerike vratio u Rusiju, iako mu se nudilo da ostane živjeti i raditi kao profesor u Sjedinjenim Državama. Ali rijetko tko se neće složiti da popularnost, intevjui i javni nastupi odvlače pažnju od misaonog znanstvenog rada.

Pereljman, osim toga, kao znanstvenik uopće nije usamljenik. "Pustite to da je Pereljman osobenjak. On je individualac, znanstvenik koji izuzetno dobro prihvaća ideje i utjecaje drugih i uopće ne živi u vakuumu", objasnio je jedan od vodećih ruskih matematičara Mihail Gromov. "Grigorij je zatvoreni krug. Mi ne možemo zaviriti u njega", kaže Viktor Buhštaber. "On se već dokazao i ušao u povijest znanosti. Treba ga pustiti da živi svoj život."