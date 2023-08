Ruski i holivudski glumci koji sliče jedni na druge

Larisa Guzejeva u "Surovoj romansi" (1983.) i Olivia Wilde u "Lazarus efektu" (The Lazarus Effect, 2015.).

Legion Media; David Gelb/Blumhouse Productions, 2013. Legion Media; David Gelb/Blumhouse Productions, 2013.

Margita Terjehova u "Zrcalu" (1974.) i Meryl Streep u "Najsmrtonosnijoj sezoni" (The Deadliest Season, 1977.).

Andrej Tarkovski/«Mosfilm», 1974; Robert Markowitz/CBS, 1977. Andrej Tarkovski/«Mosfilm», 1974; Robert Markowitz/CBS, 1977.

Venijamin Smjehov u filmu "Život i knjige Aleksandra Grina" (1984.) i Mads Mikkelsen u "Hannibalu" (Hannibal, 2013.).

Vladimir Ježov//«Mosfilm», 1984.; NBC, 2013. Vladimir Ježov//«Mosfilm», 1984.; NBC, 2013.

Irina Kupčenko 1969. godine i Elle Fanning u "Ženama 20. stoljeća" (20th Century Women, 2016.).

Vasilij Mališev/Sputnik; Mike Mills/Annapurna Pictures, 2016. Vasilij Mališev/Sputnik; Mike Mills/Annapurna Pictures, 2016.

Ljudmila Vlasova u "31. lipnju" (1978.) i Julianne Moore 2004. godine.

Leonid Kvinikhidze/«Mosfilm», 1978.; Legion Media Leonid Kvinikhidze/«Mosfilm», 1978.; Legion Media

Svjetlana Bondarčuk u "Ljubavi s akcentom" (2012.) i Toni Collette u filmu "Hector u potrazi za srećom" (Hector and the Search for Happiness, 2014.).

Rezo Giginejšvili/aprеlMIGpikčers, 2012.; Peter Chelsom/Construction Film, 2014. Rezo Giginejšvili/aprеlMIGpikčers, 2012.; Peter Chelsom/Construction Film, 2014.

Oksana Akinshina u "Neprijateljima u selu" (2023.) i Carey Mulligan u "Drive", 2011.

Roman Prigunov/Mediaslovo, 2023.; Nicholas Winding Refn/Bold Films, 2011. Roman Prigunov/Mediaslovo, 2023.; Nicholas Winding Refn/Bold Films, 2011.

Jekaterina Vilkova u "Barentsovom moru" (2021.) i Amanda Seyfried u "Odustajanju" (The Dropout, 2022).

Oleg Fomin/Star Media, 2021.; 20th Television, 2022. Oleg Fomin/Star Media, 2021.; 20th Television, 2022.

Agnija Ditkovskite u "Iskustvu rekonstrukcije" (2014.) i Gal Gadot u "Čudesnoj ženi" (Wonder Woman, 2017.).

Vitalij Vorobjov/Vsemirnye Ruskie Studii, 2014.; Peti Jenkins/Atlas Entertainment, 2017. Vitalij Vorobjov/Vsemirnye Ruskie Studii, 2014.; Peti Jenkins/Atlas Entertainment, 2017.

Vasilij Lanovoj u "Grimiznim jedrima" (1961.) i David Tennant u televizijskoj seriji "Doktor Who" (Doctor Who, 2005.).

Aleksandar Puško/«Mosfilm», 1961.; BBC Studios, 2005. Aleksandar Puško/«Mosfilm», 1961.; BBC Studios, 2005.

Nikita Džigurda 2020. godine i Viggo Mortensen u filmu "Gospodar prstenova: Povratak kralja" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003.).