Zašto je stanovnik Novosibirska sam sebi kirurški otvorio lubanju?

"Ako ne želite završiti u ludnici ili upoznati svoje pretke, onda naravno ni u kojem slučaju ne trebate na sebi obavljati trepanaciju. Ja sam uspio izbjeći ove varijante samo zato što sam se dugo pripremao za ovaj pothvat, bio sam motiviran, imao sam razlog da to učinim." Mihail Raduga, istraživač snova iz Novosibirska, tako je objasnio svoj postupak u intervjuu za Telegram-kanal Life Shot koji je dao u srpnju, dva mjeseca nakon trepanacije lubanje, koju je samostalno izveo na sebi.

"35 tehnika za izlazak iz tijela"

Mihail ima 40 godina, preko 50 tisuća pratitelja na svom YouTube kanalu, dok snimke njegovih predavanja o izlasku iz tijela bilježe na desetke i stotine tisuća pregleda. Jedna od snimki zove se "35 tehnika za izlazak iz tijela". Međutim, za vrijeme eksperimenta postavljanja elektroda u mozak, koji je Mihail obavio samostalno, zamalo nije ostvario i 36. tehniku. I to trajno.

"Od mladosti se bavim proučavanjem lucidnih snova, objavio sam velik broj znanstvenih radova, vodim laboratorij", kaže Mihail u intervjuu. Međutim, mi nismo uspjeli pronaći podatke o njegovom obrazovanju ili znanstvenom zvanju. Zaista je napisao mnogo knjiga o upravljanju snovima koje imaju znanstvenopopularni karakter. Mihail je, sve u svemu, entuzijast, koji je odlučio samostalno provesti neurokiruršku operaciju.

Cilj mu je bio "provjeriti pretpostavku prema kojoj je moguće slati signale direktno u snove, a da se pritom osoba ne probudi, kao i utvrditi može li se za to koristiti kora velikog mozga". Mihail se nije ni nadao da bi ovu operaciju mogao izvesti po službenim kanalima zbog rizika po život. Prema njegovim riječima, nije želio da zbog njega neki medicinski radnik dospije pod kaznenu odgovornost.

"Bez ovog istraživanja ne mogu živjeti"

"Nisam htio čekati, ja sam fanatik kada se radi o ovoj temi i odlučio sam se na krajnje mjere", priznaje on. Kako bi samostalno ubacio elektrode u koru mozga, Mihail je oko dva mjeseca na YouTubeu gledao neurokirurške operacije s komentarima i vježbao na glavama mrtvih ovnova (za eksperimente s trepanacijom bilo mu je potrebno pet glava ovih životinja).

"To je možda opasno, ali ako ne mogu živjeti bez ovog istraživanja, mogu pokušati to izvesti" – takvi su bili njegovi argumenti, kada je 17. svibnja 2023. u svom stanu pristupio operaciji. Koristio je endoskop, instrument koji mu je omogućio da operia sam sebe i promatra operaciju na ekranu.

"Operacija je trajala četiri sata - imam kompletnu snimku. Tu se vidi kako otvaram mišić svoda lubanje, bušim otvor u lubanji, izvodim trepanaciju, ispod tvrde moždane opne ubacujem elektrode, izvodim električnu stimulaciju i ušivam. Izgubio sam oko litre krvi. Nakon toga sam radio još oko deset sati, kao i obično. Zato što čovjek ne može zaspati nakon operacije. Jednostavno sam se istuširao i nastavio raditi kod kuće", rekao je Raduga u intervjuu za Bazu.

Samo istraživanje obavio je nakon operacije uz asistenciju pomoćnika čije se ime ne navodi. "Spavao sam s polisomnografom, a znanstveni je suradnik pratio očitavanja i, čim je vidio REM fazu, slao je signale na koru mozga. Isto i u lucidnom snu: držao sam predmet u ruci, suradnik je stimulirao koru velikog mozga i predmet bi mi ispao iz ruke."

"Nitko nije znao"

Osoba koju je Mihail uključio u istraživanje nije znala na koji je način obavljena trepanacija. "Plašio sam se da će odbiti sudjelovati", kaže on. Svoj pothvat smatra uspješnim: "Potvrdili smo da se... može stimulirati kora mozga čovjeka koji spava i on se zbog toga neće probuditi, a signali će prodirati u prostor snova – to znači da možemo utjecati na snove i da možemo čovjeku koji spava slati signale." Raduga smatra da će u budućnosti moći pomagati ljudima koji pate od noćnih mora, kao i da će otkrivati čovječanstvu svijet lucidnih, kontroliranih snova, za koje smatra da predstavljaju odličan način za rješavanje psiholoških i psihičkih problema.

Ubrzo nakon trepanacije elektrode su počele urastati u mozak i Mihail je potražio pomoć profesionalnih kirurga. Kako je objavio Life Shot, "liječnici koji su iz lubanje Mihaila Raduge izvadili čip izjavili su da su u početku mislili da se radi o nekoj profesionalnoj kirurškoj intervenciji, a da su tek kasnije saznali da je pacijent sam izveo zahvat". Prema riječima kirurga, Mihail je "sve učinio vrlo kvalitetno".

Nakon operacije je prošlo više od mjesec dana, a Mihail Raduga nastavlja s radom i obećava nam "još ambicioznija istraživanja". Žao mu je što članak o svom uspješnom eksperimentu neće moći objaviti u stručnim časopisima. "Samo u nekom časopisu koji ne bi tražio dozvolu za istraživanje. Jer je nisam mogao dobiti."