Fedor za sva vremena: Karijera dostojna ruskog viteza

Niko nije toliko doprinijeo razvoju i popularnosti mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Rusiji, pa i u svijetu, kao majstor ruskog samboa Fedor Jemeljanenko. Čitave generacije su odrastale uz njegove spektakularne borbe. Dugi niz godina je pobijeđivao sve redom protivnike s kojima se susretao u ringu.

Svi se sjećaju borbe s Mirkom Filipovićem, kao i legendarne borbe s Brazilcem, Antonio Nogeirom. Koliko vrijedi samo scena u kojoj su kćerke Marka Colemana, američke legende mješovitih borilačkih veština, neutješno plakale na ringu u naručju svoga tate poslije njegovog drugog poraza, ali čim im priđe dobrodušni ruski vitez s blagim osmijehom na licu, djeca se istog trenutka smiriše. Coleman je još tada, na ringu, rekao za Fedora da je najbolji. To isto ponavljaju i mnoge druge legende ovog sporta, kao, recimo, Kevin Randleman, koji je u ring pred meč s Fedorom uskočio kao neobuzdana zvijer i jedva čekao da počne borba. A kad je borba počela, dohvatio je famoznog Rusa, podigao ga iznad svoje glave i mlatnuo o zemlju kao nekakvu veliku torbu. I to je bilo sve što je uspio napraviti. Nekoliko sekundi kasnije bio je primoran se predati.



Dugogodišnju seriju pobjeda prekinuo je Fabrizio Verdum. On je uspio namamiti Fedora u parter i pobijediti ga zahvatom. Kasnije je Fedor imao još poraza i jednom prilikom je rekao da je od njih imao više koristi nego od pobjeda. I ovoga puta, za posljednju borbu, izabrao je aktivnog mlađeg borca koji ga je jednom već pobijedio, svijestan velike vjerojatnosti da će u svojih 46 godina ponovno biti poražen. Ali sudeći po izjavama poslije borbe, ni jedan ni drugi nisu bili nimalo opterećeni rezultatom. Mnogo je važniji povijesni trenutak koji je ova borba obilježila. Ryan Bader je pobijedio Fedora i to po drugi put (jedini koji ga je pobijedio dva puta), ali je rekao da mu te pobjede nisu važne, važno mu je što je dva puta dijelio oktogon s takvim čovjekom.



Legende MMA, među kojima su bili Randy Couture, Royce Gracie, Matt Hughes, „Rampage“ Jackson, Mark Coleman i mnogi drugi, došli su vidjeti posljednju borbu „posljednjeg imperatora“, jer, kao što reče sudac na kraju borbe, njegovim izlaskom iz oktogona završava se cijela epoha.



Ta epoha je počela onog trenutka kada su ljudi poželjeli provjeriti tko bi pobijedio kada bi se u ringu našli predstavnici različitih borilačkih vještina, recimo boksač i hrvač. Tako je nastao japanski „Pride“, u kojem su se kovala pravila nove discipline. Danas je MMA jedan od najpopularnijih borilačkih sportova u svijetu, a Fedor Jemeljanenko je taj sport promovirao na najbolji mogući način. I nastavit će ga promovirati kroz rad s mladim borcima koji treniraju u njegovom timu i već postižu zapažene uspjehe.



Na ringu, a kasnije i u oktoagonu, Jemeljanenko je plijenio neustrašivošću i upečatljivim pobjedama, ali još više svojom skromnošću i dobroćudnim karakterom. Tokom duge karijere Fedor je postepeno sve više vezivao svoj život za pravoslavnu vjeru. Jedno vrijeme su čak i pravoslavni svećenici, njegovi prijatelji, izlazili na ring prije i posle borbe.



Ponosimo se što smo pomno pratili tako sjajnu, plodnu i inspirativnu karijeru praktički od samog njenog početka i do samog kraja. I radujemo se što je skromni i dobroćudni ruski vitez Fedor Jemeljanenko postao uzor mnogim mladim ljudima u Rusiji, Srbiji i širom svijeta.