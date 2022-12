Radnik zračne luke na Čukotki po snježnoj mećavi uspio dopuzati do aviona (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

"Jesi li spreman? Vodi računa, poštuj tehniku sigurnosti, nemoj se puno udaljavati", bodri ga kolega.

U tom trenutku njegov kolega nestaje u vijavici i, padajući i povijajući se do zemlje, stiže do aviona, ali se odmah vraća nazad. U trenutku kada stiže do hangara, pada i nekoliko se sekundi ne može podići, jer ga pritišće struja ledenog zraka.

"Eto kako izgleda kolonizacija Marsa! Ili Jupitera", šali se kolega.

Svi letovi koji su bili planirani za 15. prosinca sa zračne luke "Ugoljni" odgođeni su zbog meteoroloških uvjeta, navodi se na stranici.

Širom Rusije pale su rekordne količine snijega, regije u unutrašnjosti našle su se zarobljene u snijegu. Gradovi su zagušeni kilometarskim kolonama automobila, a na Kamčatki dolazi do problema u opskrbi strujom. Tako je svuda: od Moskve do Arhangeljska. Moskovljani su upozoreni da mogu očekivati snažan snijeg i vjetar.

YouTube