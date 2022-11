Biden pipkao ruske bicepse: "Veliki su kao moj kačket!"

"To je čovjek. Nadam se da smo na istoj strani", rekao je Amerikanac. A kad je saznao da je snimatelj Rus, Biden je rekao da to i nije važno. "Briga me tko je. Ali on ima prave bicepse. Mi takve bicepse zovemo puške!"

U pauzama sastanaka održanih tijekom summita G20 na Baliju, američkog predsjednika Joea Bidena i francuskog Emmanuela Macrona pratili su novinari i kamermani. U jednom trenutku Biden se okrenuo prema jednom snimatelju i rekao: "Zabrinut sam zbog bicepsa ovog momka. Njegovi su bicepsi veliki kao moj kačket. Pogledajte!"

Američki je predsjednik prišao bliže da opipa te bicepse.

"To je čovjek. Nadam se da smo na istoj strani", dodao je on. A kad su mu rekli da je snimatelj Rus, Biden je rekao da to i nije važno. "Briga me tko je. Ali on ima prave bicepse. Mi takve bicepse zovemo puške", rekao je.

Snimku su objavili svi mediji svijeta i sve društvene mreže pa se ubrzo i saznalo da je riječ o snimatelju Juriju Šolomovu.

Ovaj 41-godišnji Moskovljanin više od 15 godina radi kao snimatelj ruskog Prvog kanala.

"Ne smatram da sam nešto posebno postigao", skromno komentira on svoj izgled. U teretanu ide odavno, ali posebno aktivno trenira posljednjih sedam godina, a pored toga amaterski igra hokej u novinarskom timu.

Mišićavi ruski kamerman izgleda ovako: