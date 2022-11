Upoznajte Dmitrija Bivola, boksača koji je izazvao najveću pometnju u novijoj povijesti boksa

Russia Beyond (Foto: Sye Williams; Tom Hogan/Golden Boy Promotions; Jerritt Clark/Getty Images)

Ruski boksač Dmitrij Bivol izašao je 5. studenog 2022. godine u ring u areni Etihad u Abu Dhabiju i pobijedio Meksikanca Zurda Ramireza. Protivnik je bio viši rastom, ali je Bivol dominirao tijekom cijelog meča i pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca, uspješno obranivši titulu svjetskog prvaka u verziji WBA u poluteškoj kategoriji.

YouTube

Meč Bivol – Ramirez bio je neviđena "demonstracija sile", ali najveći je trijumf Bivol doživio prije toga, kada je 7. svibnja 2022. godine pobijedio superzvijezdu svjetskog boksa, Meksikanca Saúla "Canela" Álvareza, koji je iz supersrednje kategorije prešao u polutešku kako bi izazvao tadašnjeg aktualnog prvaka.

YouTube

U svojoj boksačkoj karijeri Bivol ima perfektnu bilancu: 21 pobjedu, od toga 11 pobjeda nokautom, i nijedan poraz.

YouTube

Bivol ima karakterističan stil, koristi složene kombinacije izvedene velikom brzinom, odličan rad nogu i stalni pritisak na protivnika u ringu.

YouTube

Dmitrij Bivol je predstavljao Rusiju na amaterskim i profesionalnim natjecanjima, no njegovo je porijeklo "multinacionalno".

Dmitrijev otac rođen je u Sovjetskoj Moldaviji, a majka mu je korejske nacionalnosti. Nakon sklapanja braka roditelji su mu se preselili u sovjetsku republiku Kirgistan, gdje je Dmitrij rođen 18. prosinca 1990. godine.

Sa šest godina počeo je trenirati boks. U djetinjstvu je bio krupniji od svojih vršnjaka. U amaterskim mečevima mogao je pobijediti i starije boksače, što mu je ulijevalo samopouzdanje i doprinijelo napredovanju u karijeri.

Bivol je odrastao u gradu Tokmoku, u Kirgistanu, a s 11 godina preselio se u Sankt-Peterburg, u Rusiju, i tamo nastavio školovanje. Bio je pobjednik nacionalnih prvenstava u amaterskom boksu 2012. i 2014. godine. I kasnije je pobjeđivao na mnogim natjecanjima, da bi svoju amatersku karijeru završio s impozantnom bilancom: 268 pobjeda i 15 poraza.

YouTube

Mnogi se Dmitrijevi fanovi pitaju koju zemlju on zapravo predstavlja, s obzirom na svoje "multinacionalno" porijeklo.

"Sada u našoj svlačionici imamo dvije zastave – rusku i kirgisku. Zastavu Kirgistana držim zato što sam se tamo počeo baviti boksom, tamo sam rođen i tamo me podržavaju [...] i ponose se mnome. A ruska je zastava obilježje zemlje čiji sam državljanin. Ovdje sam stekao veliko iskustvo, i to je zemlja koju ja predstavljam. To već svi znaju", rekao je Bivol nedavno u intervjuu.

Dmitrij je oženjen, ima dvoje djece. Ženu je upoznao na aerodromu Sankt-Peterburga kada su oboje imali po 16 godina. U jednom je intervjuu Jekaterina Bivol priznala da je pretjerano praznovjerna i ne može gledati kako se njen muž tuče te se zato oslanja na vijesti koje joj javljaju bliski prijatelji.

YouTube

I pored toga što nosi titulu prvaka, Bivol posjeduje relativno skroman kapital, koji 2022. godine iznosi 1,5 milijuna dolara.